Το Φεστιβάλ Χορού της Στέγης κατεβαίνει από τη σκηνή στο YouTube: «Είμαστε εδώ, χορεύοντας»

Στις 20 και 21 Μαρτίου η Στέγη παρουσιάζει το πρώτο της Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων ειδικά φτιαγμένο για τον ψηφιακό κόσμο. Για δύο μέρες πατάμε παύση στην καραντίνα και ζούμε στον παλμό των νέων καλλιτεχνών που επανεκκινούν, κινούνται και συγκινούνται. Το 8ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων (ONC 8) κατεβαίνει από τη σκηνή και συναντά το κοινό στο μόνο μέρος που αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπάρχουμε «μαζί», στο ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, το Onassis.org και τα social media. Με σύνθημα «είμαστε εδώ, χορεύοντας», καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς καταθέτουν έργα που δημιούργησαν το τελευταίο δίμηνο, αποτυπώνουν με κινήσεις τη στιγμή και την κατάσταση και στέλνουν το μήνυμά τους για όσα βιώνουμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε. Και επειδή οι φωνές που πρέπει να ακουστούν είναι πολλές, το φετινό φεστιβάλ, το οποίο προέκυψε από open call που καλούσε καλλιτέχνες στη δημιουργία έργων με ψηφιακά μέσα, περιλαμβάνει 11 νέα καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Πράσινα γήπεδα, σουτ, πάσες, τάκλιν και 11 ιδρωμένες φανέλες (Stereo Nero Dance Co., 442, or A Game Without Score). Δέκα βίντεο πορτρέτα στα όρια του μεγαλείου και του γκροτέσκου, εμπνευσμένα από έναν σκύλο που ονειρευόταν (Άννα Παπαθανασίου, Axel’s just dreaming).

Ένα μαγειρικό σόου βασισμένο σε 20 υλικά, 20 χορογραφίες και 20 instagram posts (Νάντη Γώγουλου, The cooking-with-Nadi show). Μια zoom συνάντηση ανθρώπινων και μετα-ανθρώπινων όντων (Ειρήνη Καλαϊτζίδη, yaGrid). Ένα electropop μανιφέστο για τη σωτηρία του κόσμου (ody icons, YES HALLO HI). Ένα site που είναι διαδραστικός χορογραφημένος χάρτης της Αθήνας την εποχή της πανδημίας (Μυρτώ Δελημιχάλη και Στάθης Δογάνης, Pose_Transpose).

Ένας gender-fluid 19χρονος να χορεύει πάνω σε κόκκινες μπότες (Βασίλης Βηλαράς, RED RIDING SHOES). Μια 3600 περιπλάνηση στην υπόγεια διαδρομή του ποταμού Ιλισσού (Νατάσα Σαραντοπούλου, ΙΛΙΣΣΟΣ/ λίμπο eξótica).

Μια performance lecture για ακραία λησμονημένα θεάματα χορού (Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Άλογα κατάδυσης και άλλες μυθολογίες). Δημιουργία ηχητικών soundtracks μέσω σωματικών πράξεων (Ιωάννα Παρασκευοπούλου, All she likes is popping bubble wrap).

