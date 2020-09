Το Φεστιβάλ Βενετίας σηκώνει αυλαία: Η ελληνική συμμετοχή με την ταινία  «Μήλα» και πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη

TIZIANA FABI via Getty Images

Η Κέιτ Μπλάνσετ, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής

Η Ισπανίδα ηθοποιός Έστερ Εσπόσιτο

Ο Άντονι Ντελόν, γιος του Αλέν Ντελόν, με την ηθοποιό Σβέβα Αλβίτι

Θερμομέτρηση πριν από την είσοδο στους χώρους διεξαγωγής του Φεστιβάλ

Ανάμεσα στα φιλμ που θα διαγωνιστούν για το Χρυσό Λιοντάρι είναι η ταινία δρόμου «Nomadland» της Κλόε Ζάο με πρωταγωνίστρια τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, το «Dear Comrades!» του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Ρωσία), το «Laila in Haifa» του Αμος Γκιτάι (Ισραήλ, Γαλλία), το «Pieces of a Woman» του Κορνέλ Μουντρούτσο (Καναδάς, Ουγγαρία), το «Sun Children» του Ματζίντ Ματζιντί (Ιράν), και το «Wife of a Spy» του Κιγιόσι Κουροσάουα (Ιαπωνία).

Εκτός διαγωνιστικού θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Σαλβατόρε, ο τσαγκάρης των ονείρων» του Λούκα Γκουαντανίνο που αφηγείται την ιστορία του διάσημου Ιταλού υποδηματοποιού Σαλβατόρε Φεραγκάμο, ενώ στο τμήμα των «Οριζόντων» θα διαγωνιστεί η σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζία Κόπολα με το δράμα «Mainstream», στο οποίο πρωταγωνιστεί η Μάγια Χοκ.

Ελληνικό άρωμα στη Βενετία

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χρήστου Νίκου, «Μήλα» (Apples), με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη, ανοίγει στις 2 Σεπτεμβρίου, το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του τμήματος Orizzonti (Ορίζοντες) στο οποίο και θα διεκδικήσει βραβείο. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική ταινία θα ανοίξει ένα από τα δύο βασικά προγράμματα του φεστιβάλ Βενετίας.

Οκτώ χρόνια μετά το «KM», την βραβευμένη μικρού μήκους που συμμετείχε σε πάνω από 40 διεθνή φεστιβάλ μεταξύ των οποίων τα Ρότερνταμ, Παλμ Σπριγνκς, Σίδνει, ο Χρήστος Νίκου επιστρέφει με τα «Μήλα» για να αφηγηθεί μια πρωτότυπη ιστορία με ήρωα έναν άνδρα που πάσχει από απώλεια μνήμης σε μια πόλη που ξαφνικά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχει αρχίσει να ξεχνά.