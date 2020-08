Το Φως της Αγίας Σοφίας

Fyletto via Getty Images

Bettmann via Getty Images Ο Μάρκ Τουέην ταξιδεύοντας με πλοίο.«Δεν έχω καλή άποψη για το Τζαμί της Αγίας Σοφίας. Φαντάζομαι ότι μάλλον δεν είμαι σε θέση να το εκτιμήσω. Αλλά δεν θα επεκταθώ επ’ αυτού. Πρόκειται για τον πιο σκουριασμένο παλιό-στάβλο στον κόσμο των απολίτιστων. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του έγκειται εξ ολοκλήρου στο γεγονός ότι κτίστηκε για να είναι χριστιανική εκκλησία και έπειτα μετατράπηκε σε τζαμί, χωρίς πολλές αλλαγές, από τους Μουσουλμάνους κατακτητές της χώρας. Με ανάγκασαν να βγάλω τις μπότες μου και να περπατήσω στον χώρο με τις κάλτσες μου. Κρυολόγησα και κόλλησε στις κάλτσες μου ένας γλοιώδης αχταρμάς από τσίχλες, λάσπη, και κάθε είδους ακαθαρσία».

Πώς να ήταν η Αγία Σοφία όταν λειτουγούσε ως τζαμί στο παρελθόν; διερωτήθηκα μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων. Ανέτρεξα στο χιουμοριστικό οδοιπορικό Τ he Innocents Abroad (“ Οι Αδαείς στο Εξωτερικό”) του αμερικανού σατιρικού συγγραφέα Μαρκ Τουέιν (1835-1910), στο οποίο περιγράφει ένα πολύμηνο ταξίδι με συμπατριώτες του στην Ευρώπη, Ρωσία, βόρεια Αφρική, Οθωμανική Τουρκία, και τους Αγίους Τόπους το 1867.