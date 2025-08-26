Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (26/8) στην Κάντζα και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Μαρίνας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Advertisement

Advertisement

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επι της οδού #Αγίας_Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025

Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, ενώ η φωτιά ξέσπασε πλησίον της Αττικής οδού, στο ύψος της Κάντζας.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η Αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.