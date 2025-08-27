Ένας 62χρονος συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική περιοχή στην Παιανία, κοντά στον παράδρομο της Αττικής Οδού και το Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Λάτσειο).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και φέρεται να έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Μετά την πράξη του, φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης, το οποίο όμως εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.