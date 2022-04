To graphic novel της εποχής στη ζωγραφική της Λίλας Μπελιβανάκη

Η Μπελιβανάκη έρχεται να μιλήσει για πράγματα σοβαρά με τρόπο ζωντανό και παλλόμενο από τους ήρωές της. Το σύνολο αυτής της δουλειάς μπορεί να ιδωθεί ως graphic novel, μια τοιχογραφία εποχής που διατρέχει όχι μόνο την ελληνική πραγματικότητα, αλλά απλώνεται έξω από τα σύνορα του τόπου . Τον τρόπο, της τον έχει υποδείξει η χρήση ενός μέσου που της πηγαίνει και που τον έχει κατακτήσει: το απλό στυλό (ball-pen) σε διάφορα χρώματα.

Το στοιχείο αυτό επιτείνει η παρουσία ενός τρανς προσώπου με το οποίο η Μπελιβανάκη εμφυτεύει την αμφισημία σε όλη τη σύνθεση (στο δίπτυχο «We came a long way my friend»). Ακόμη κι όταν στήνονται «σοβαροί», όπως στο ομαδικό πορτρέτο «The gang» (η συμμορία), η ζωγράφος θέτει σε δοκιμασία τα «θεμέλια» μιας οικογένειας.