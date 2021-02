Το Ίδρυμα Ωνάση εκπέμπει ζωντανά από τον Όλυμπο

Το Live from Mount Olympus, μια ηχητική περιπέτεια για όλους, έχουν σκηνοθετήσει η Rachel Chavkin, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Tony καλύτερης σκηνοθεσίας μιούζικαλ το 2019 για το Hadestown και έλαβε διακρίσεις το 2017 για το Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812, και ο Zhailon Levingston, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα του Tina: The Tina Turner Musical στο Μπρόντγουεϊ.

«Το Live from Mount Olympus είναι ένα έπος θνητών και θεών, αλλά πάνω απ’ όλα είναι μια ιστορία γεμάτη πανανθρώπινες αλήθειες με τις οποίες ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι στις ζωές μας, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε» λέει η Michelle Smawley, εκτελεστική παραγωγός του TRAX του PRX.

«Στο TRAX, πιστεύουμε ότι τα podcasts έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περιπετειώδη ψυχαγωγία σε ακροατήρια προεφηβικής ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα συνάδουν με τα βιώματά τους και τα βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Ωνάση και με αυτή την καταξιωμένη και πολύ συμπεριληπτική ομάδα δημιουργών, για να παρουσιάσουμε στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας ένα σόου που παρόμοιό του δεν έχουν ξανακούσει.»

Στο Live from Mount Olympus συμμετέχουν ηθοποιοί της καταξιωμένης θεατρικής ομάδας the TEAM με έδρα το Μπρούκλιν, μεταξύ των οποίων οι Vinie Burrows (Γαία, Μαία, Γραία, Νύμφη), André De Shields (Ερμής), Jill Frutkin (Μήτις, Γραία, Νύμφη), Divine Garland (Περσέας), Amber Gray (Κασσιόπη), Modesto “Flako” Jimenez (Φύλακος), Libby King (Αθηνά), Ian Lassiter (Δίας, Απόλλωνας, Ακρίσιος, Πολυδέκτης, Κρόνος, θαλάσσιο τέρας Κήτος), Zhailon Levingston (νεαρός Ερμής, παρουσιαστής των επιτάφιων αγώνων, παρουσιαστής της σειράς), Christina Liberus (Ανδρομέδα), Nehemiah Luckett (Κηφέας), Jake Margolin (Δίκτυς), James Harrison Monaco (Ήφαιστος, Άτλας, Φινέας), Kristen Sieh (Περσέας στις ηλικίες των 5 και 12 ετών, Ρέα, Γραία, Νύμφη) και Jillian Walker (Δανάη).

Μέλος της ομάδας παραγωγής του Live from Mount Olympus είναι η εκτελεστική παραγωγός Karen Brooks Hopkins, ανώτερη σύμβουλος (Senior Advisor) του Ιδρύματος Ωνάση στην Αμερική, που είχε διατελέσει πρόεδρος του Brooklyn Academy of Music (BAM) από το 1999 έως το 2015. Δημιουργός και παραγωγός της σειράς είναι η βραβευμένη με Peabody ραδιοφωνική παραγωγός Julie Burstein, δημιουργός επίσης του Studio 360 with Kurt Andersen στο δημόσιο ραδιόφωνο. Επιπλέον, κείμενα για το podcast έχουν γράψει η Alexie Basil (επεισόδια 1-4), καθώς και ο συγγραφέας και δραματουργός του Sesame Street, Nathan Yungerberg (επεισόδια 5 και 6). Ο David Schulman της σειράς του NPR, “Musicians in Their Own Words”, έχει αναλάβει τον ηχητικό σχεδιασμό, η συγγραφέας Nalini Jones την επιμέλεια των ιστοριών, η Μάγδα Γιαννίκου, επικεφαλής του μουσικού συνόλου Banda Magda, τη σύνθεση και την εκτέλεση της μουσικής, και ο σκιτσογράφος Jason Adam Katzenstein, η δουλειά του οποίου έχει παρουσιαστεί στο The New Yorker και στο Cartoon Network, την εικονογράφηση.

Το Live from Mount Olympus είναι διαθέσιμο δωρεάν (on demand) σε διάφορες πλατφόρμες podcast, όπως οι Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify και Stitcher, και διαδικτυακά στο TRAX.fm.

Παραγωγός: Karen Brooks Hopkins

Παραγωγός & Συνδημιουργός: Julie Burstein

Συμπαραγωγή: The TEAM

Σκηνοθεσία: Rachel Chavkin και Zhailon Levingston

Σενάριο, Επεισόδια 1-4: Alexie Basil

Σενάριο, Επεισόδια 5-6: Nathan Yungerberg

Επιμελήτρια, Επεισόδια 1-4: Nalini Jones

Σχεδιασμός Ήχου & Παραγωγή: David Schulman

Μουσική: Magda Giannikou & Luca Bordonaro

Εικονογράφηση: Jason Adam Katzenstein

Graphic Design: Onassis Creative Studio

Σύμβουλος: Laura Walker

Σύμβουλοι Social Media & Marketing: Caroline English και Karina Grudnikov

Δημιουργικοί Σύμβουλοι: Crystal Bobb-Semple, Dr. Michael Cohen, Dr. Simon Critchley, Max Friedlich, Dr. Young Richard Kim και Έφη Τσιότσιου

Εκπαιδευτικός σύμβουλος: Tamar MacKay

Μια παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση

Επισκεφτείτε το onassis.link/olympus για να μάθετε περισσότερα.