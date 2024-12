Το καλό ως άσκηση

rudall30 via Getty Images

rudall30 via Getty Images

Η αγαπημένη λογοτέχνης, μα πιο πολύ φιλόσοφος, Άιρις Μέρντοχ (1919-1999) έγραψε το μυθιστόρημα The Nice and the Good (1968), που συνοψίζει μια ηθικού περιεχομένου παρατήρηση σχετικά με δύο γυναίκες, μια καλή και χαριτωμένη και μια ηθικώς καλή. Ο τίτλος από μόνος του συμπυκνώνει το νόημα: άλλο να διαθέτεις καλοσυνάτα κι ευγενικά στοιχεία στον χαρακτήρα σου, και άλλο να ενσαρκώνεις γνήσια ηθική καλοσύνη. Άλλωστε, «Μπορεί κάποιος να χαμογελά, και να χασκογελά, και να είναι κακούργος» (Άμλετ). Η κατανόηση της έννοιας «ηθικός χαρακτήρας» αποτελεί προϋπόθεση για τον ισχυρισμό μου περί καλοσύνης. Οι κοινωνικές λειτουργίες του χαρακτήρα μας δεν είναι άσχετες με την ηθική καλοσύνη.