TO ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ IWC SCHAFFHAUSEN ΚΕΡΔΙΖΕI ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Η IWC Schaffhausen κέρδισε το βραβείο GEO στην πρώτη της συμμετοχή στον διαγωνισμό «Factory of the year». Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυπόθητα βραβεία για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, το οποίο επιβεβαιώνει την εξαιρετική επιχειρησιακή αριστεία της ελβετικής ωρολογοποιίας σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, η εξαιρετική απόδοση της IWC στους τομείς ποιότητας και βιωσιμότητας έλαβαν αναγνώριση από την κριτική επιτροπή.

Η μέγιστη ποιότητα μπορεί να επέλθει μόνο ως αποτέλεσμα αριστείας σε όλα τα επίπεδα: Η υψηλότερη δυνατή απόδοση απαιτείται στους τομείς της καινοτομίας, της ανάπτυξης και σχεδίασης, αλλά πάνω απ’όλα στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, έτσι ώστε το κάθε ξεχωριστό ρολόι της IWC να ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, αξιοπιστίας και μακροβιότητας. Το 2018, η IWC ενοποίησε τις διαδικασίες της παραγωγής των εξαρτημάτων, της συναρμολόγησής των μηχανισμών και της κατασκευής των κασών σε ένα νέο Κέντρο Παραγωγής. Σήμερα, η δομημένη με διαφάνεια ωρολογοποιία, η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή δεξιοτεχνία με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες παραγωγής, διακρίθηκε με το Βραβείο GEO (Global Excellence in Operations) στο διαγωνισμό «Εργοστάσιο της Χρονιάς». «Για περισσότερα από δέκα χρόνια, αντιμετωπίζουμε το θέμα της επιχειρησιακής αριστείας ως μέρος διαφόρων στρατηγικών μας προγραμμάτων και από τότε έχουμε επιτύχει εκτεταμένες βελτιώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Τέτοια τεράστια επιτυχία σημειώσαμε συγκεκριμένα, στους τομείς της ποιότητας, εξυπηρέτησης και βιωσιμότητας. Το γεγονός ότι κερδίσαμε το βραβείο GEO από την πρώτη κιόλας φορά που συμμετείχαμε στον διαγωνισμό, αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της δουλειάς μας, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών και των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της απόλυτα τέλειας ποιότητας, έτσι ώστε τα μηχανικά ρολόγια που κατασκευάζουμε να προσφέρουν απόλαυση στους κατόχους τους για μια ολόκληρη ζωή,» αναφέρει ο Andreas Voll, COO της IWC Schaffhausen.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της IWC ανέπτυξε ένα καινούργιο πλάνο

παραγωγής για το νέο εργοστάσιο, το οποίο αποτυπώνει την ροή της αξίας από τις πρώτες ύλες μέχρι τον ολοκληρωμένο μηχανισμό ή την κάσα σε μια προσεκτικά συντονισμένη διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκαν εμπεριστατωμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες πρωτίστως στόχευαν στην αποφυγή λαθών και στην επίτευξη μικρού χρόνου παραγωγής και υψηλής ποιότητας κατασκευή. Οι

εγκαταστάσεις παραγωγής όπου οι υπάλληλοι συναντιούνται τακτικά και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, είναι ένας ακόμη παράγοντας που

συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών. Ο αγώνας για την κατάκτηση της επιχειρησιακής αριστείας στην IWC ξεκίνησε πριν από 150 χρόνια, από την

ίδρυση δηλαδή της εταιρείας. Την εποχή εκείνη, ο Αμερικανός ωρολογοποιός και μηχανικός F.A. Jones εισήγαγε την κεντρική διαδικασία παραγωγής με ξεκάθαρο καταμερισμό εργασιών και χρησιμοποίησε υδροηλεκτρική ενέργεια από τον ποταμό Ρήνο για να τροφοδοτήσει τα μηχανήματα του. Με τον τρόπο αυτό πέτυχε καλύτερες και σταθερότερες παραγωγικές διαδικασίες καθώς επίσης και επίπεδο ποιότητας πρωτοφανές για τα μηχανικά ρολόγια.

«Λάβαμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό σε στόχο να αξιολογήσουμε την εταιρεία μας σε σχέση με τις καλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης και μέσα από αυτό να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, σαν μηχανικοί της τέχνης της ωρολογοποιίας, θέλουμε να εξετάζουμε σταθερά τις διαδικασίες μας, να

αναπτύσσουμε διαρκώς τις μεθόδους μας και να αυξάνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας με βιώσιμο τρόπο. Στους νικητές των τελευταίων ετών συμπεριλαμβάνονται αρκετές από τις πιο γνωστές βιομηχανίες της Ευρώπης, όπως ο επί σειρά ετών συνεργάτης μας, η Mercedes-AMG. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που είμαστε ο πρώτος κατασκευαστής πολυτελών ρολογιών που κέρδισε το βραβείο επιχειρησιακής αριστείας GEO», πρόσθεσε ο Stefan Jung, Lean Advisor της IWC Schaffhausen.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλει η IWC με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων της και την αύξηση της βιωσιμότητας στην παραγωγή. Ένα από τα σημεία που τονίστηκαν, ήταν χρήση προηγμένων τεχνικών για την ανάλυση δεδομένων. Από την παραγωγή ενός προϊόντος και τα στάδια ελέγχου μέχρι την υποστήριξη και τα σχόλια των πελατών, η IWC συγκεντρώνει και αξιολογεί ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων. Τα ευρήματα αυτά χρησιμοποιούνται συχνά για τη βελτίωση των διαδικασιών. Η απόδοση της IWC στον τομέα της βιωσιμότητας ήταν επίσης ανάμεσα στα στοιχεία που τονίστηκαν ιδιαιτέρως, όπως για παράδειγμα, η ενεργειακή αποδοτικότητα στην παραγωγή, ο περιορισμός των αποβλήτων και η πιστοποίηση «Great Place to Work» ως εργοδότης.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Ο βιομηχανικός διαγωνισμός «Factory of the Year» (www.fabrik-des-jahres.de/en), διοργανώνεται από το 1992 με στόχο την ανάδειξη των σημαντικότερων επιτευγμάτων των βιομηχανικών εταιρειών.

Η από κοινού πρωτοβουλία των εταιρειών Kearney consulting, SV Veranstaltungen και του βιομηχανικού περιοδικού «Produktion», δημιούργησε ένα από τα πλέον καταξιωμένα βραβεία για βιομηχανίες στην Ευρώπη. Το βραβείο έχουν κερδίσει στο παρελθόν οι εταιρείες Mercedes-AMG, Procter & Gamble Crailsheim, MAN, Bosch, ABB και Infineon. Τα βραβεία θα απονεμηθούν 21 με 23 Ιουνίου 2021 στο Neckar Forum στο Esslingen.