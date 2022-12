Το μαγικό μπλέντερ των Χριστουγέννων

Περί χαμένης αθωότητας

Το μείγμα των Χριστουγέννων και το πάνω απ’ όλα

Τα Χριστούγεννα στη λογοτεχνία και το σινεμά

Το Αμερικάνικο σινεμά και τα Χριστούγεννα είναι δυο όμορα οικόπεδα που αρδεύονται από την ίδια κοίτη που λέγεται Λογοτεχνία. Τι κι αν ο Τσαρλς Ντίκενς έγραψε Την Ιστορία δυο Πόλεων, τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, τις Μεγάλες Προσδοκίες και τόσα άλλα. Στην αθανασία πέρασε από το Christmas carol ή επί το λαϊκότερο, τον Σκρουτζ που λάτρεψαν όλες οι φυλές του Ισραήλ και γνώρισε και γνωρίζει αναρίθμητες μεταφορές στη σκηνή και την οθόνη. Κι αν η μαγεία των Χριστουγέννων με την έννοια που της προσδώσαμε στα χρόνια που κύλησαν, οφείλει πολλά στον Ντίκενς και τις Αδελφές Μπροντέ, οι σεναριογράφοι μερικών από τις πιο μαγικές Χριστουγεννιάτικες Νύχτες μπροστά στην τηλεόραση, είναι το ίδιο επιδραστικοί, αν και λιγότερο διάσημοι. Να σας θυμίσουμε, τον Πολίτη Κέιν των Χριστουγεννιάτικων ταινιών ever, όπως χαρακτηρίζεται η ταινία It’ s a Wonderful Life (1946) του Φρανκ Κάπρα, το Scrooged (1988) με ένα άπαιχτο Μπίλ Μάρεϊ, το Holliday Inn (1942) του Μαρκ Σάντριτζ, το σατανικό The Nightmare before Christmas (1994) του Τιμ Μπάρτον, το Almost Christmas (2016) κ.α. Ο κύκλος δεν κλείνει, όσο υπάρχουν άνθρωποι και παιδιά.