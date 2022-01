Το μυστήριο της προέλευσης του SARS CoV 2 και της αρχής της πανδημίας COVID 19

Olga Siletskaya via Getty Images

Στο άρθρο του ο Wade αναφέρει λεπτομερώς τα γενετικά πειράματα ακόμα και γενετικής βελτίωσης (gain of function) που έκαναν στο Ι.Ι.Γ. σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους τους στις ΗΠΑ και μάλιστα ότι η Δρ Shi διεξήγαγε πειράματα γενετικής στους κορωναϊούς σε επίπεδο ασφάλειας BSL2, όπως αναφέρεται στις δημοσιεύσεις της και σε συνέντευξή της στο περιοδικό Science ότι «η έρευνα για τον κορωνοϊό στο εργαστήριό μας διεξάγεται σε εργαστήρια BSL-2 ή BSL-3».

Βάσει των δύο προηγούμενων επιδημιών η εκδοχή της ζωονόσου (Μεταξάτου 2020, https://eranistis.net/), παρουσιάζεται στην αρχή της πανδημίας, σαν η πιο πιθανή (WHO, 2021). Μια επιστολή στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», υπογεγραμμένη από 27 επιστήμονες, καταδίκαζε έντονα «τις θεωρίες συνωμοσίας που υποδηλώνουν ότι ο SARS COV II δεν έχει φυσική προέλευση» τον Φεβρουάριο του 2020. Ομοίως, μια επιστολή από εξέχοντες επιστήμονες με πρώτον τον Andersen στο Nature Medicine που δημοσιεύτηκε τον επόμενο μήνα κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα ότι η διαφυγή του ιού από το εργαστήριο είναι απίθανη. Αρχές 2020 ήταν πολύ νωρίς για να απορρίψει κανείς με επιστημονικά κριτήρια την όποια πιθανή προέλευση της πανδημίας, πολύ περισσότερο να την λοιδορήσει (Wade, 2021, https://thebulletin.org/).

Ο κλώνος αποδείχτηκε ικανός να δημιουργήσει μολυσματικό ιό για τον άνθρωπο σε καλλιέργειες κυττάρων και in vivo. Όταν χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο ακίδας του WIV1-CoV σε διαγονιδιακά ποντίκια τα οποία είχαν, μετά από γενετική μετατροπή τη δυνατότητα να εκφράζουν τον υποδοχέα ΜΕΑ (μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (ACE/MEA)) όπως τα ανθρώπινα κύτταρα, τα πειράματα έδειξαν ότι ο WIV1-CoV έχει πράγματι μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης επιδημιών στον άνθρωπο και την μετάδοση ανάμεσα σε ανθρώπους.

Γνωρίζουμε επίσης, ότι πειράματα γενετικής μηχανικής και γενετικής μετατροπής γίνονται σε πολλά εργαστήρια προκειμένου να μελετήσουν την παθογένεια των μικροβίων, την παραγωγή φαρμάκων κ.α. ενώ αυτά τα πειράματα μερικές φορές, εγείρουν ζητήματα βιοασφάλειας και πιθανότητας διασποράς παθογόνων που δημιουργήθηκαν in “vitro».

To 2012 ένα νέο επιδημικό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο από τον κορωναϊό MERS-CoV εμφανίστηκε στην Σ. Αραβία. Μελέτες έδειξαν ότι ο MERS-CoV μπορεί να μολύνει και να «πολλαπλασιαστεί» σε κύτταρα από άνθρωπο, άλλα πρωτεύοντα, νυχτερίδες, χοίρους, αίγες, άλογα, καμήλες, κουνέλια κ.α. (Hu et al., 2015). Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η δια ειδική μεταπήδηση του ιού έγινε δεκαετίες πριν την εμφάνιση της νόσου. Ο ιός MERS-CoV ανιχνεύθηκε σε καμήλες από την Σ. Αραβία, το Κατάρ, και την Αίγυπτο και έδωσε ομοιότητα >99%, με τις αλληλουχίες από τον MERS-CoV από τον άνθρωπο μέσα σε 9 μήνες από την αρχή της επιδημίας.

Η μεταφορά αυτή έγινε με ενδιάμεσο ξενιστή με το όνομα μοσχογαλή , ένα θηλαστικό που ζεί στην Ασία και την Αφρική (Drexler et al., 2014). Η μετάδοση από την μοσχογαλή στον άνθρωπο έγινε στην Guangdong της Κίνας . O SARS-CoV απομονώθηκε από την μοσχογαλή (Paguma larvata) και από το (Nyctereutes procyonoides) στην αγορά Shenzhen το 2002–2003. Οι αλληλουχίες τους έδωσαν ομοιότητα 99.8% με τον SARS-CoV από ανθρώπους (Huai-Dong et al., 2005) μέσα σε 5 μήνες από την έναρξη της επιδημίας. Ο ιός αυτός μόλυνε πάνω από 8.000 άτομα με θνησιμότητα 10% περίπου, ενώ το επόμενο έτος 2003 η επιδημία αυτή έσβησε.

Future Publishing via Getty Images

Το εργαστήριο Ι.Ι.Γ. φέρεται να ακολουθεί το κατάλληλα πρωτόκολλα βιοασφάλειας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για τον κορωνοϊό (Cohen, 2020). Αποκλείουν και την υπόθεση γενετικής μεταλλαγής του ιού με το επιχείρημα μεταξύ άλλων ότι ο SARS-CoV-2 είναι ιός-ξενιστής σε πολλά είδη (Conceicao et al., 2020), ικανός να μολύνει πολλά είδη θηλαστικών (μινκ, τίγρεων, ερίφια, χοίροι, γατών, γορίλων, σκύλων, γατιών, ρακούν, κουνάβια κλπ.).

Το 1977, η πανδημία γρίπης H1N1, πιθανότατα προήλθε από μεγάλης κλίμακας δοκιμή για την παραγωγή εμβολίου (Rozo and Gronvall, 2015), και είναι το μόνο τεκμηριωμένο παράδειγμα ανθρώπινης επιδημίας ή πανδημίας που προκύπτει από ερευνητική δραστηριότητα. Επίσης αναφέρουν ότι το προσωπικό στο εργαστήριο Ι.Ι.Γ. της Δρ. Shi Zhengli λέγεται ότι ήταν ορο-αρνητικό για τον SARS-CoV-2 όταν ελέγχθηκε όμως, αρκετούς μήνες μετά, τον Μάρτιο 2020 (WHO, 2021).

Στο ίδιο άρθρο η ομάδα του Holmes, καταρρίπτει την υπόθεση της διαφυγής του ιού από το εργαστήριο ιολογίας της Wuhan (Ι.Ι.Γ.) ή αλλού με απλούς συλλογισμούς που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Υπάρχουν λένε προηγούμενα περιστατικά διαφυγής παθογόνων παραγόντων και ιών από εργαστήρια τα οποία οδήγησαν σε μεμονωμένες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS CoV (Parry, 2004). Ωστόσο, αναφέρουν ότι με εξαίρεση τον ιό Marburg (Ristanovic et al., 2020), όλες οι τεκμηριωμένες εργαστηριακές διαφυγές των παθογόνων ιών για τον άνθρωπο σχετίζονται με εργαστηριακές καλλιέργειες υψηλού τίτλου (Geddes, 2006; Lim et al., 2004; Senior, 2003).

Όμως, η προέλευση ορισμένων πρώιμων περιπτώσεων είναι αβέβαιη, και δεν έχουν άμεση επιδημιολογική σύνδεση με μια αγορά (WHO, 2021).

Σε άρθρο της ομάδας του Holmes τον Σεπτέμβριο του 2021 αναφέρουν ότι με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, η αγορά τροφίμων Huanan στο Wuhan θεωρήθηκε το κύριο επίκεντρο της μόλυνσης από SARS-CoV-2. Δύο από τα τρία παλαιότερα τεκμηριωμένα κρούσματα της COVID-19 συνδέονταν άμεσα με αυτή την αγορά, όπως και το 28% των κρουσμάτων που αναφέρθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 (WHO, 2021). Συνολικά, το 55% των κρουσμάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2019 είχε σχέση με τη Huanan ή άλλες αγορές στο Wuhan.

via Associated Press

Φεβρουάριος 2021 Βιέννη - Επιστήμονες και κτηνίατροι προσπαθούν να αποτρέψουν τη μόλυνση των ζώων από κορονοϊό εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου και του εμβολιασμού σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μεγάλες επιδημίες έχουν πιστοποιηθεί σε βιζόν που μεταδόθηκαν στους ανθρώπους (Oude Munnink et al., 2021) και σε άλλα ζώα (van Aart et al., 2021). Αλλά η ομάδα αυτή βέβαια δεν αποδεικνύει την δια ειδική μετάδοση και δεν εντοπίζει το ζώο μέσω του οποίου, και τον τόπο ή τον χρόνο, μεταπήδησε ο ιός στον άνθρωπο. Τέλος, ισχυρίζονται ότι ο ισχυρισμός ότι ο ιός ήταν ήδη σε υψηλό βαθμό προσαρμοσμένος στον άνθρωπο (Zhan et al., 2020) ή με κάποιο τρόπο βελτιστοποιημένος για δέσμευση στο ανθρώπινο ΜΕΑ (μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (ACE/MEA)), είναι ανίσχυρος.

Η προδημοσίευση της ομάδας του (Zhan et al., 2020) που αποτελείται από ερευνητές από γνωστά κέντρα των ΗΠΑ και του Καναδά, αναφέρει ότι από τη στιγμή που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 στα τέλη του 2019, ήταν ήδη προσαρμοσμένος για την ανθρώπινη μετάδοση σε βαθμό παρόμοιο με αυτόν που ήταν ο SARS-CoV στο τέλος της επιδημίας του.

Η ξαφνική εμφάνιση ενός εξαιρετικά μολυσματικού SARS-CoV-2 αποτελεί αιτία μεγάλης ανησυχίας. Για να αναζητήσουμε τους ενδιάμεσους ξενιστές, λένε, αναλύσαμε πρόσφατα ευρήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο SARS-CoV-2 θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί και προσαρμοστεί για μετάδοση στον άνθρωπο και εξετάσαμε τα περιβαλλοντικά δείγματα από την αγορά θαλασσινών της Wuhan, την Huanan.

Είναι σημαντικό ότι τα δείγματα της αγοράς είναι γενετικά πανομοιότυπα με τα ανθρώπινα απομονωμένα στελέχη του SARS-CoV-2 και, επομένως, πιθανότατα προέρχονται από ανθρώπους. Επίσης, επισημαίνει η ομάδα του Zhan το περίεργο γεγονός του μη εντοπισμού των πρόδρομων ή κλάδων της εξέλιξης του SARS-CoV-2 σε ανθρώπους ή ζώα.

Μια άλλη μελέτη δείχνει επίσης, ότι η πρωτεΐνη ακίδα του SARS-CoV-2 παρουσίασε την υψηλότερη δέσμευση σε ανθρώπους από όλα τα είδη ζώων που δοκιμάστηκαν, σχηματίζοντας τον μεγαλύτερο αριθμό δεσμών υδρογόνου με το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (ACE/MEA). Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα πρώτα γνωστά απομονωμένα στελέχη του SARS-CoV-2 ήταν εκπληκτικά καλά προσαρμοσμένα ώστε να συνδέονται ισχυρά με το ανθρώπινο ΜΕΑ, εξηγώντας την αποτελεσματική του μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (Piplani et al, 2021).

H ομάδα του Piplani επίσης σημειώνει ότι η σύνδεση της πρωτεΐνης ακίδας (S) στο ΜΕΑ είναι ένα κρίσιμο συμβάν για την έναρξη της μόλυνσης και μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ΜΕΑ εκφράζεται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπινους ιστούς, στους πνεύμονες, τις αρτηρίες, την καρδιά, τα νεφρά και το έντερο. Η ευαισθησία στη μόλυνση από τον ιό συνδέεται με την σύνδεση του ΜΕΑ στα διάφορα είδη ζώων, η οποία είναι ισχυρότερη στον άνθρωπο (!) και χαμηλότερη στο ποντίκι.

Η ενέργεια σύνδεσης του ΜΕΑ στα διάφορα είδη είναι σε φθίνουσα σειρά: άνθρωπος > παγκολίνος > σκύλος > μαϊμού > χάμστερ > κουνάβι> γάτα > τίγρης > νυχτερίδα > μοσχογαλή > άλογο > αγελάδα > φίδι > ποντίκι) μια διαβάθμιση που αντανακλά και την ευπάθειά τους στον ιό. Τα ποντίκια γνωστά πειραματόζωα, όμως, γίνονται ευάλωτα στον ιό όταν γίνονται γενετικά τροποποιημένα/διαγονιδιακά και φέρουν το ανθρώπινο ΜΕΑ ( Piplani et al, 2021).

Όσο συνεχίζει η πανδημία να εξελίσσεται, η σημασία εντοπισμού της αρχής της προβληματίζει σοβαρά πολλούς επιστήμονες πλέον. Έτσι, εστάλη μια επιστολή στο Science (Bloom et al., 2021) από 18 επιστήμονες με τίτλο «Ερευνήστε την προέλευση της COVID 19”, και ανέφεραν τα μειονεκτήματα της κοινής μελέτης του ΠΟΥ και της Κίνας, η οποία προέκρινε την φυσική προέλευση του ιού το 2020.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 μια άλλη ομάδα επιστημόνων (van Helden et al., 2021) δημοσίευσε στο περιοδικό Lancet μια παρόμοια επιστολή με τίτλο «Έκκληση για μια αντικειμενική, ανοιχτή και διαφανή επιστημονική συζήτηση για την προέλευση του SARS-CoV-2». H επιστολή κάνει μια αναφορά σε προηγούμενες επιστολές «συνωμοσιολογίας» που αναφέρθηκαν παραπάνω και καταλήγει ότι: Συντριπτικά στοιχεία που να στηρίζουν την προέλευση της πανδημίας, δεν υπάρχουν βάσει της βιβλιογραφίας, μέχρι σήμερα. Μια προέλευση από ερευνητική δραστηριότητα (η οποία μπορεί να συνέβη κατά τη δειγματοληψία, στο πεδίο, ή μέσα στο εργαστήριο) δεν έχει πιστοποιηθεί, όπως δεν έχει πιστοποιηθεί και η φυσική προέλευση του ιού.

Άρα μια ανεξάρτητη, διεθνής ομάδα διαβούλευσης εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και ασυμβίβαστα, διαφόρων ειδικοτήτων και χωρών απαιτείται για μια σε βάθος διερεύνηση της αρχής της πανδημίας βασισμένη σε στοιχεία, και επιστημονική αξιολόγηση χωρίς προκαταλήψεις.

Στη συνέχεια η ομάδα αυτή πρέπει να προτείνει πρωτόκολλα, μεθόδους και τα απαιτούμενα δεδομένα για την πλήρη αποσαφήνιση της προέλευσης του SARS-CoV-2.

Πέραν τούτου, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για την εκτίμηση κινδύνου και το ισοζύγιο τρέχοντος κινδύνου-οφέλους από τις επιστημονικές πρακτικές στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των πειραμάτων gain of function δηλ την γενετική μετατροπή μικροοργανισμών για την παρακολούθηση/ ενίσχυση της λειτουργίας και έκφρασης κάποιων γονιδίων.

Ως επιστήμονες, πρέπει να αξιολογήσουν όλες τις υποθέσεις με βάσει τα στοιχεία, την επιστήμη και τα δεδομένα, μακριά από εικασίες και πολιτικές παρεμβάσεις.