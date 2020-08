Η μονομέρεια στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Βλέποντας την δυναμική εξάπλωσης των βακτηρίων σε όλες τις οικογένειες ζώων ή στο περιβάλλον, όπως σαν παράδειγμα/υπόδειγμα είδαμε το γνωστό και πολύ σημαντικό γένος Neisseria, οι υπεύθυνοι για τη δημόσια υγεία πρέπει να αναθεωρήσουν τα μέτρα που λαμβάνουν σε χώρους συνάθροισης ανθρώπων με ζώα. Ως γνωστόν, τα άβια και έμβια στοιχεία του οικοσυστήματος εμπλέκονται με πολλές και διαφορετικές σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν αδιατάρακτες από τον άνθρωπο.

Η πρώτη εκτίμηση των «ειδικών» ότι το καλοκαίρι ο ιός θα ήταν σε ύφεση, καταρρίφθηκε. Συνεπώς η αύξηση των κρουσμάτων θα πρέπει να οδηγήσει σε νέα μέτρα προστασίας ειδικότερα των λουόμενων, χωρίς προκαταλήψεις. Η διαδεδομένη στη χώρα μας πεποίθηση ότι στη θάλασσα τα παθογόνα δεν επιβιώνουν, δεν ευσταθεί στις σύγχρονες συνθήκες. Ο νέος κορωναϊός δεν γνωρίζουμε πόσο επιζεί στις ακτές ή στη θάλασσα που μπορεί να μεταφερθεί από άνθρωπο ή ζώο. Σήμερα πλέον ανακαλύπτονται σε πάσχοντες ανθρώπους, νέα μικρόβια (ζωονοτικά μικρόβια) σε περιπτώσεις σηψαιμίας, περιτονίτιδας, ενδοκαρδίτιδας, κλπ. Επίσης έχουμε νέα δεδομένα στην αλληλεπίδραση των ζώων (άρα και των μικροβίων που φέρουν), με το θαλάσσιο περιβάλλον στις σύγχρονες νέες συνθήκες εισβολής των ανθρώπων, των λυμάτων, κατασκευών και ζώων στην παράκτια ζώνη. Η προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ιού αλλά και την αποφυγή νέων παθογόνων στο θαλασσινό νερό και τις παραλίες, οφείλει να ληφθεί υπόψιν και να απαγορευτεί η αλόγιστη παρουσία σκύλων στις ακτές και ζώων σε όλους τους δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους. Η εύλογη και επιστημονικά ορθή αυτή ρύθμιση, όμως δεν προτείνεται από τις αρχές για να μην δυσαρεστηθούν τα ζωοφιλικά λόμπυ και ο δικαιωματισμός.

Η νέα πανδημία μάς ωθεί στην αναθεώρηση της κυρίαρχης προσέγγισης και των σύγχρονων ιδεοληψιών και στην αναζήτηση της γνώσης μέσω ενδελεχούς έρευνας των αιτίων και αναδεικνύει την σημασία της άποψης του Αριστοτέλη στα Φυσικά: «Επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συμβαίνει περί πάσας τας μεθόδους, ων εισίν αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσωμεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων)».

