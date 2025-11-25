Ο πατέρας της 55χρονης δασκάλας, που κατήγγειλε έναν 6χρονο μαθητή για θωπεία την ώρα του μαθήματός της σε σχολείο στο Λουτράκι, ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της κόρης του για την εσφαλμένη, όπως είπε, απόφασή της να καταγγείλει τον μαθητή στην αστυνομία, ενώ όπως ανέφερε θεωρεί ότι η κόρη του επηρεάστηκε από ένα παλαιότερο βίωμα που είχε η σύζυγος του, όταν ήταν 17 ετών.

«Μέσα στο λεωφορείο ήταν μικρό το αγοράκι και το έπαιρνε αγκαλιά. Διαπίστωσε ότι της έπιανε το στήθος. Φυσικά δεν είπε τίποτα, ούτε έκανε θέμα», είχε ει μιλώντας στην εκπομπή. Μάλιστα, υποστήριξε πως η κόρη του επηρεάστηκε από αυτή την ιστορία και όταν βίωσε και η ίδια κάτι αντίστοιχο αντέδρασε εσφαλμένα.

Οι γονείς της μάλιστα, επέμειναν πως καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η θρησκοληψία που έχουν διακρίνει στην κόρη της και η οποία την έχει οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές.

Η 55χρονη εικαστικός ανέκαθεν βρισκόταν κοντά στην εκκλησία. Σε όποια περιοχή δίδασκε, έβρισκε έναν πνευματικό να την καθοδηγεί, όπως έκανε και στο Λουτράκι όπου ζει την τελευταία 3ετια.

Ο πνευματικός που είχε πρόσφατα μάλιστα δήλωσε: «Η δασκάλα ερχόταν σε εμένα για εξομολόγηση για περίπου ενάμιση χρόνο. Έχει βέβαια έναν χρόνο να έρθει. Φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Μου είχε αναφέρει κάποιες δύσκολες στιγμές που είχε με την οικογένειά της και συγκεκριμένα με τον σύζυγό της. Γι’ αυτό εμείς προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να την στηρίξουμε. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος, με καλή ψυχή. Δεν κρατάει μίσος για κανέναν. Αγαπάει τη δουλειά της και τα παιδιά».

Ο ιερέας εξήγησε πως αν τον συμβουλευόταν θα την απέτρεπε από το να καταγγείλει ένα 6χρονο παιδί στην Αστυνομία. Ωστόσο είχε πάνω από έναν χρόνο να την δει, καθώς άρχισε να πήγαινε σε άλλη εκκλησία της περιοχής.

«Πρέπει τώρα, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, να της σταθούμε. Κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να καταγγείλει το παιδί και αν με συμβουλευόταν θα την απέτρεπα από το να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Τελευταία φορά την είδα πριν ενάμιση μήνα, μαζί με την κόρη της, τυχαία στον δρόμο στην Κόρινθο και μου είπε ότι πηγαίνει σε μία άλλη εκκλησία εδώ στην περιοχή και βοηθάει εθελοντικά», είπε.

Ο πατέρας της ισχυρίστηκε από την πλευρά του πως με τον καιρό άλλαξε όλη η κοσμοθεωρία της κόρης του. Έγινε απόλυτη σε πολλά ζητήματα και υιοθέτησε ακρίτως τις θεωρίες κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων. «Δεν δέχεται να πάρει όρκο, δεν δέχεται εμβόλια και δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα».

Μάλιστα, οι γονείς δήλωσαν πεπεισμένοι πως η κόρη τους επηρεάστηκε και από το θέμα του διαζυγίου, καθώς ενώ είχε συμφωνήσει με τον σύζυγό της να πάρει συναινετικό, άλλαξε ξαφνικά στάση.

Κατά την παρουσία της 55χρονης στην Αστυνομία, «ζητούσε να γίνει επίπληξη των γονέων από τους αστυνομικούς, κάτι που, όπως είπε, δεν το έκαναν οι υπεύθυνοι του σχολείου, και ζήτησε να γίνει από τους αστυνομικούς προκείμενου να ικανοποιηθεί για όλα αυτά που έχουν γίνει και να ληφθούν μέτρα».