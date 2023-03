Το μυστικό του Κλοντ Μονέ και ο «αόρατος» μεγάλος αδελφός του, Λεόν

via Associated Press

via Associated Press

Τελικά τα «θαύματα» σπανίως συμβαίνουν χωρίς συνδρομή και μόνο όταν ο φακός κάνει γκρο πλαν στα πρόσωπα και στα γεγονότα έχουμε σαφή - μεγαλύτερη- εικόνα. Η έκθεση με τίτλο «Leon Monet. Brother of the artist and collector», η οποία εγκαινιάστηκε στο Musee du Luxembourg, στο Παρίσι, στρέφει τον φακό για πρώτη φορά, στον άγνωστο μέχρι τώρα ρόλο του Λεόν Μονέ. Αδελφό του Γάλλου ζωγράφου, Κλοντ Μονέ.