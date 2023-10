Το μεγαλύτερο bartending event της Ευρώπης έρχεται στην Αθήνα! Γνώρισε τους καλύτερους επαγγελματίες του κόσμου!

GEORGEXIGOS

Ο Νοέμβριος στην Αθήνα είναι συνυφασμένος με τη μεγάλη «γιορτή» του bartending, το Athens Bar Show, το αγαπημένο event του κλάδου που, από το 2010, φέρνει το μεγαλύτερο κύμα innovation στην Αθήνα! Για αυτό και το επισκέπτονται σταθερά χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου από κάθε γωνιά της γης, για να μάθουν πριν από όλους τις καινοτομίες και τα νέα brands που κατακτούν τα bars των μητροπόλεων του κόσμου.

Αν, λοιπόν, είσαι εργαζόμενος ή επαγγελματίας του χώρου άφησε άδειο το πρόγραμμά σου, γιατί 7-8 & 9 Νοεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και μπορούμε να σου αποδείξουμε γιατί ΔΕΝ πρέπει να το χάσεις.

Διαφήμιση

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Athens Bar Show 2023 επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, και 7- 9 Νοεμβρίου φέρνει μαζί του πλήθος brands, διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου αλλά και καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς bartenders για να μοιραστούν τα μυστικά τους, αλλά και τις καινοτομίες που συμβαίνουν τώρα στα καλύτερα bars του κόσμου.

yiamouris antonis .

Πάρε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Stirring up the Future of Bars

Αρχικά, όπως λέει και το κεντρικό μήνυμα “Stirring Up the Future of Bars”, το Athens Bar Show 2023 είναι η απόλυτη εκπαιδευτική εμπειρία και μια μεγάλη ευκαιρία να μάθεις όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της εστίασης απευθείας από τους ανθρώπους που έχουν πετύχει στον τομέα αυτό! Η έκθεση αφορά κάθε επαγγελματία ή εργαζόμενο του κλάδου και καθ’ όλη τη διάρκεια θα διεξάγονται δεκάδες εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις, events και ομιλίες μέσα και έξω από τις αίθουσες που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις σου και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς!

Φέτος, λόγω του μεγέθους της Έκθεσης, θα χρησιμοποιηθούν για τις εκδηλώσεις, τα events και τα εκθεσιακά περίπτερα όλα τα κτίρια και οι εξωτερικοί χώροι της Τεχνόπολης. Συγκεκριμένα 6 αίθουσες στον χώρο της Τεχνόπολης θα είναι αφιερωμένες στο εκπαιδευτικό *πρόγραμμα, ενώ παράλληλα πολλά ακόμα εκπαιδευτικά προγράμματα θα γίνονται στα περίπτερα των εταιρειών. Μάλιστα σε συγκεκριμένες αίθουσες θα υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση Ελληνικά/Αγγλικά με χρήση **ασύρματων ακουστικών.

Διαφήμιση

. .

Πάρε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Επί δύο μέρες θα έχεις τη μοναδική δυνατότητα να συναναστραφείς ανθρώπους του χώρου, που μπορούν να σε εμπνεύσουν, να σε συμβουλεύσουν, αλλά και να σε μάθουν πολλά. Παράλληλα όμως θα υπάρχουν και δεκάδες περίπτερα αγαπημένων brands, όπου θα γίνονται tastings, καθώς θα γίνουν και guest εμφανίσεις διάσημων ονομάτων της εγχώριας και παγκόσμιας Βιομηχανίας, όπως o βραβευμένος Salvatore “The Maestro” Calabrese που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους bartenders στον κόσμο και μεταξύ άλλων είναι από τους πιο περιζήτητους κριτές για παγκόσμιους διαγωνισμούς και πρώην Πρόεδρος του Bartenders’ Guild στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο διεθνούς φήμης bartender Simone Caporale, γνωστός για το πολύ ξεχωριστό προσωπικό του στυλ, ο δημοσιογράφος Robert Simonson, γνωστός για τα κείμενα του στους New York Times και τα βιβλία του, όπως “A proper drink”, ο πρωτοπόρος του μοντέρνου bartending Dorelli Giampero, καθώς και οι Massimo La Rocca, Martin Stein, Andrea Jachetta, Jay Gray, Νίκο Μπάκουλη, Βασίλη Κυρίτση μεταξύ άλλων.

*Το πρόγραμμα βρίσκεται στο www.athensbarshow.gr το οποίο θα οριστικοποιηθεί μέχρι 30/10

**Για να λάβετε ασύρματα ακουστικά μετάφρασης, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

LIBERTAS .

Διαφήμιση

Πάρε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

The only place to be!

Ετοιμάσου για το απόλυτο τριήμερο σε ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία της πόλης με πάνω από 100 παρουσιάσεις από τους top επαγγελματίες του κόσμου, αλλά και με το πιο ενδιαφέρον tasting ποτών, κοκτέιλ και αποσταγμάτων. Διακόσια bar και πάνω από εκατόν είκοσι περίπτερα θα βρίσκονται στην Τεχνόπολη για να προσφέρουν free tasting στους επαγγελματίες της βιομηχανίας από όλο τον πλανήτη, όσο και στους πολυάριθμους επισκέπτες της, που όπως κάθε χρόνο γεμίζουν το χώρο.

GEORGE_XIGOS .

Πάρε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Get your ticket!

Ένας επιπλέον λόγος να βγάλεις εισιτήριο για το Athens Bar Show 2023 είναι φυσικά το International Closing Party, το οποίο θα γίνει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, 18:30- 23:30, για να εορταστεί το τέλος του Athens Bar Show! Φυσικά, θα σερβιριστούν μοναδικά signature cocktail, τα οποία θα απολαύσουν όλοι οι επισκέπτες, παρέα με όλους όσοι συμμετείχαν στο διήμερο αυτό, υπό τους ήχους υπέροχης, party μουσικής από γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και τους παραγωγούς του.

Save the dates!

Εισιτήρια Athens Bar Show 2023

“1 Day Pass” : 25,00€

Παρέχει είσοδο στην έκθεση για 1 ημέρα (7/11 ή 8/11).

“2 Day Pass”: : 40,00€

Παρέχει είσοδο στην έκθεση για 2 ημέρες (7 & 8 Νοεμβρίου)

Επιπλέον δωρεάν είσοδο στο Closing Party 9/11 (με 1 ποτό).

2-Day Full Pass: 55,00€

Παρέχει είσοδο στην έκθεση για 2 ημέρες (7 & 8 Νοεμβρίου)

Eπιπλέον πρόσβαση στις αίθουσες “Luxury Brands Hall” & “Business Lounge”

Επιπλέον δωρεάν είσοδο στο Closing Party 9/11 (με 1 ποτό).

GEORGE_XIGOS

Περισσότερες πληροφορίες για τα εισιτήρια θα βρεις ΕΔΩ

More info:

*Επισκεφθείτε την έκθεση Υπεύθυνα: Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε το Μετρό ή κάποιο από τα πολλά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν την περιοχή για την ασφάλεια και διευκόλυνσή σας.

Διαφήμιση

* Το Athens Bar Show απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, 18 ετών και άνω

* Η είσοδος για το διήμερο του AthensBar Show επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες