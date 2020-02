Το νέο ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει και θα εκλέξει το Προεδρείο του.

Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής:

Βασίλειος Γάκης, Οικονομολόγος

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Οικονομία Περιβάλλοντος. Έχει εργαστεί ως Καθηγητής Οικονομικών και Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ανέργων, στελεχών επιχειρήσεων και ειδικών ομάδων σε Κ.Ε.Κ., Ινστιτούτα και φορείς επιμόρφωσης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης των Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, σύμβουλος Εκπαίδευσης – Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και καθηγητής του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καθηγητής στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο 2ο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Νεαπολέως. Έχει επίσης εργαστεί στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Μέριμνας της HELEXPO–Δ.Ε.Θ. Α.Ε. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Γραμματέας του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (2019 έως σήμερα), ενώ έχει διατελέσει μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης, πρόεδρος του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ) της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δημάρχου, για την διοργάνωση των Μεγάλων Εκδηλώσεων της πόλης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Είναι Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Είναι μέλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δ.Θ. Το 2009 έλαβε από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το τίτλο του Ιππότη «Cavaliere». Είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου επαγγελματιών ζωγράφων, ενώ έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης κατόπιν προτάσεων της Γενικής Συνέλευσης Οικονομικού τμήματος και της Συγκλήτου Α.Π.Θ.

Αστέριος Τσουκαλάς, Οικονομολόγος

Είναι προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη από το 2006. Πιο πριν είχε εργαστεί για σχεδόν μια 10ετία στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες του χρηματοοικονομικού χώρου όπως στην HSBC ΑΕΠΕΥ και στην Π&Κ ΑΕΠΕΥ. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε ημερίδες για θέματα της κεφαλαιαγοράς και των πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος του «μαύρου» χρήματος (ΟΟΣΑ, ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔ, ΣΕΔΥΚΑ). Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Α.Π.Θ., έχει λάβει Master στα χρηματοοικονομικά από το UniversityofExeter της Μεγ. Βρετανίας ενώ έχει φοιτήσει, με υποτροφία ERASMUS, στο Universidad de Valladolid της Ισπανίας. Κατέχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από το AssociationofInternationalAccountants της Μεγ. Βρετανίας. Από το 2015 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Οικονομικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Ο Αστέριος Τσουκαλάς είναι μέλος του Governance Committee του American College of Thessaloniki από το 2015. Έχει διατελέσει πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και μέλος στο συμβούλιο των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «Φίλοι των Δημητρίων», ενώ έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του «Ελληνοισπανικού Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης F.G. Lorca».

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Πρύτανης Α.Π.Θ.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ. Έχει ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος των Επιστημονικών Εταιρειών και Συλλόγων: Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Deutschen Veterinaermedizinischen Gesellschaft, Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιάτρων Παθολογοανατόμων ( European Society of Veterinary Pathology-ESVP), Charles Lois Davis, D.V.M. Foundation (for the Advancement of Veterinary and Comparative Pathology). Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών. Συμμετέχει συστηματικά σε επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια, ενώ έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών.

Ευγενία Κ. Αλεξανδροπούλου, Αντιπρύτανης ΠΑ.ΜΑΚ.

Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και Πληροφορική» (www.mli.uom.gr), καθώς και ιδρύτρια της Ερευνητικής Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής (www.itlaw.uom.gr). Είναι εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της Σχολής ΕπιστημώνΠληροφορίας (2017-2020) και επιστημονική συνεργάτιδα της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΕίναικάτοχοςΔιδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος καθώς και πτυχίου Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Ιανουάριο 1983 έως το Νοέμβριο 2009 ήταν δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Αρείω Πάγω), ενώ για αρκετά χρόνια υπήρξεεπικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας Βόρειας Ελλάδας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Αρμενόπουλος», το οποίο εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. ενώ σήμεραείναι Επιστημονική συνεργάτιδα του νομικού περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ελληνικά και διεθνή, έχει διοργανώσει και προεδρεύσει σε επιστημονικά συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, είναι εισηγήτρια και προσκεκλημένη ομιλήτρια σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και μέλος πολλών επιστημονικών φορέων. Η ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα εκτείνεται σε πολλούς νομικούςκλάδους (αστικό, τραπεζικό, εργατικό, δικονομικό διεθνές, ευρωπαϊκό δίκαιο), και, από το 2001, αποκλειστικά στο Δίκαιο Πληροφορικής, με έμφαση στον χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του Διαδικτύου.

Λένα Τορνιβούκα, Νομικός

Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε από το 1985 στην επιχείρηση TOR Hotel Group. Παράλληλα εργάστηκε και ως ανεξάρτητη δικηγόρος. Από το 1999 είναι VPofDevelopment της εταιρίας, υπεύθυνη για όλες τις ανακαινίσεις καθώς και όλα τα κατασκευαστικά project και τα FF&E του ομίλου. Έχει προωθήσει σκοπούς όπως η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Τέχνη. Aπό το 2016, ξεκίνησε υπό την επίβλεψη της το πρωτοποριακόΠρόγραμμαArtistsinResidence, μέσω του οποίου καλλιτέχνες από διάφορους κλάδους (φωτογραφία, συγγραφή, βίντεο, visualarts) φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο, εργάζονται μαζί και παρουσιάζουν στο τέλος μια κοινή έκθεση ή έργο . Είναι μέλος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών ΒορείουΕλλάδος. To 2018 απέκτησε το DiplomaofInteriorDesign από το InteriorDesignInstitute.

Δήμητρα Καρυοφύλλη-Κωνσταντινίδη, Φιλόλογος

Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια και είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού από το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος διπλώματος πιάνου από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Ιταλικών και πιάνο.

Αμαλία Τσαμπάζη, Αρχιτέκτων

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.). Διευθύντρια Τομέα Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντός στην εταιρία Delta Engineering του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑ & Συνεργάτες. Έχει συνεργαστεί ως μελετήτρια, σε αρχιτεκτονικά, τεχνικά γραφεία και σε κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει επίσης εργαστεί ως καθηγήτρια πιάνου.

Εμμανουήλ Ασπασίδης, Νομικός

Είναι μέλος του ΔΣΘ. Ολοκλήρωσε κύκλο σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ στην κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου – Πολιτικής Δικονομίας, Ιούνιο 2007. Ως μέλος των νέων του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Interact), στα πλαίσια διεύρυνσης των διεθνών σχέσεων, αντιπροσώπευσε την Ελλάδα την περίοδο 1989 – 1994 σε αποστολές στην Γερμανία, στην Σουηδία, στο Ισραήλ και στην Ιταλία. Είναι μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών.

Θεοφάνης Ουγγρίνης, Επιχειρηματίας

Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το 1987 ξεκίνησε να απασχολείται στον κλάδο των fillers ανθρακικού ασβεστίου και παραγωγής δομικών υλικών, με αρχικό αντικείμενο το projectmanagement ανάπτυξης νέων υλικών, αλλά και διαχείρισης προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το 1999 αναλαμβάνει πλήρη χρέη γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης πωλήσεων παλαιάς οικογενειακής επιχείρησης, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο τόσο όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία, όσο και σε σχέση με τις οικονομικές και εμπορικές επιδόσεις, μέχρι την παύση της οικοδομικής δραστηριότητας το 2008. Διαχειρίστηκε προγράμματα υποστηριζόμενα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιώντας εκτεταμένες επενδύσεις σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό και σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και λειτουργικών μεθόδων. Τον Ιανουάριο του 2017 ξεκίνησε το διαδικτυακό πρότζεκτ www.point4023.gr, μια ιστοσελίδα όπου Έλληνες ”της διπλανής πόρτας” καταθέτουν ελεύθερα τις σκέψεις τους για την τοπική, εθνική και διεθνή πραγματικότητα. Παρακολουθεί τακτικά σεμινάρια και συμμετέχει σε διάφορες στρογγυλές τράπεζες, όπως αυτές του ΕΒΕΘ, του ΣΒΒΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕΔΕ, του ΤΕΕ, του ΠΑΜΑΚ και πολλών άλλων φορέων. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του παραρτήματος ΒΕ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ, από το 2005 ως το 2017, του διοικητικού συμβουλίου του ΣΒΒΕ, από το 2003 ως το 2015, με ενεργή προσωπική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας Περιβάλλοντος και Εργασιακών και του ΔΣ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης από το 2008 ως το 2013, αρχικά με καθήκοντα εφόρου ακινήτου περιουσίας και κατόπιν ως ταμίας. Είναι μέλος του ThinkTank ΣΕΒΕ, του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Φίλων Ν.Παραλίας, της Παρέμβασης, και επίσης συμμετείχε ως δοτό μέλος στην επιτροπή διοίκησης του ΚΠΕΕ, στο παράρτημα ΒΕ.

Ξανθίππη Σκάρπια-Χόιπελ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.

Πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής από το Technischen Hochschule της Καρλσρούης Γερμανίας. Διδάκτωρ και υφηγήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Μέτοχος του αρχιτεκτονικού γραφείου ”Τζώνος-Χόιπελ-Χόιπελ”, στη Θεσσαλονίκη. Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ: βοηθός, επιμελήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Τακτική Καθηγήτρια. Επί δέκα έτη ήταν διευθύντρια του εργαστηρίου ”Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού” και διευθύντρια του Β΄ τομέα. Αναπληρώτρια Πρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος. Διευθύντρια στο προπτυχιακό πρόγραμμα ”Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα στον 21ο αιώνα, αναβάθμιση των σπουδών και νέες μέθοδοι διδασκαλίας και επικοινωνίας”. Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ”Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων και Έργων Πολιτισμού”. Ολοκλήρωσε δεκαεπτά ερευνητικά προγράμματα και κέρδισε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Είναι ερασιτέχνης ζωγράφος, με εκθέσεις σε γκαλερί της Θεσσαλονίκης. Είναι ιδρυτικό μέλος του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης και, από το 1988, πρόεδρος του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.