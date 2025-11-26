Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στα δημοσιογραφικά γραφεία εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην αποστολή των δεδομένων από την εταρεία μετρήσεων Nielsen, που οφειλόταν σε «τεχνικούς» λόγους

Μια από τις πιο υψηλές επιδόσεις της για τη φετινή σεζόν σημείωσε την Τρίτη η εκπομπή Happy Day. Σύμφωνα με τους πίνακες της Nielsen, η παρέα της Σταματίνας Τσιμτσιλή κέρδισε το 24,2% του δυναμικού κοινού, αγγίζοντας μάλιστα σε τέταρτο το 32,9%. Tην ίδια ώρα, το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 έκανε μέσο όρο μόλις 1,8%.

Advertisement

Advertisement

Στην επόμενη ζώνη, το δυναμικό κοινό προτίμησε την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα- το «Πρωινό» έκανε άλμα στο 17,5%, φτάνοντας μάλιστα το 24,3% στην ενότητα της ψυχαγωγίας, έχοντας καταφέρει ταυτόχρονα να «κλέψει» την πρωτιά και από τους «Αταίριαστους» (14,9%). Με απώλειες έκλεισε η Τρίτη για το Breakfast@Star (6,3%). Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μέσο όρο 15,2% ενώ η Nielsen τοποθέτησε τη Φαίη Σκορδά στην τρίτη θέση με 11,9%.

Μεγάλη άνοδος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στους πίνακες της Nielsen μετά την ηχηρή πτώση της Δευτέρας (7,9%), ανώμαλη προσγείωση για την εκπομπή «Το ‘χουμε» (1,8%). Μικρή άνοδος για τον Θανάση Πάτρα στο Open (4,5%). Κακή επίδοση για το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 (6,8%).

Ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσιάζει το The Wall.

Prime Time: Οι νικητές και οι χαμένοι σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen

Απογοητευτικά ποσοστά στο δυναμικό κοινό για το Real View (1,9%) έχοντας πάρει lead in μόλις 0,3% από την ξένη σειρά «Η υπόσχεση», αν και από την επόμενη Δευτέρα θα προβάλλεται στη θέση της η παλιότερη σειρά του Mega, «Αν υπήρχες θα σε χώριζα». Την ίδια ώρα η σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» έκοβε πρώτη το νήμα με 16%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί με 14,3% , τη «Φάρμα» στο 10,7%, το Grand Hotel στο 9,4% και το The Wall του ΣΚΑΪ να περιορίζεται στο 7,7%.

Το Porto Leone του Alpha νίκησε κατά κράτος τη «Γη της Ελιάς» (17,9% και 9,3% αντίστοιχα)- η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου κατέκτησε το σύνολο κοινού με 19,7% αφού θριαμβεύει κυριολεκτικά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης για τη σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα» με 4,6% ενώ η σειρά της ΕΡΤ1, «Το παιδί» έκανε μόλις 1,9% στο κοινό 18-54. Χαμηλές επιδόσεις και για το 2night show που έπεσε στο 7,7%.