Το Netflix αποκάλυψε τα καλύτερα του 2018 και δεν ήταν αυτά που περιμέναμε

Στροφή στο ρομαντισμό φαίνεται πως κάνει το κοινό, καθώς οι τρεις ταινίες που είδε περισσότερες φορές φέτος φέρεται να είναι οι ρομαντικές κομεντί «The Kissing Booth», «To All The Boys I’ve Loved Before» και η μουσική βιογραφία «Roxane Roxane» για τη ράπερ Roxanne Shanté. Αναφέρεται, ότι πρόκειται για ταινίες με τον υψηλότερο ρυθμό επαναληπτικών θεάσεων και όχι συνολικό αριθμό θεάσεων, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη.

Στις κορυφαίες σειρές, η δειγματολήψία προέρχεται μόνο από τις ΗΠΑ και αφορούν τον υψηλότερο μέσο χρόνο θέασης ανά επίσκεψη. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο λοιπόν, κορυφαία σειρά ήταν το «On My Block» όπου τέσσερις έφηβοι πηγαίνουν Γυμνάσιο σε μια σκληροπυρνηική γειτονιά του Λος Άντζελες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η συνέχεια του «Μaking a Murderer» και στη τρίτη θέση η δεύτερη σεζόν του «13 Reasons Why», όπου η μητέρα της Χάνα Μπέικερ ζητά δικαιοσύνη για το χαμό του παιδιού της. Οι «Δαίμονες του Χιλ Χάουζ» που έλαβαν εξαιρετικές κριτικές, βρίσκονται στην 7η θέση.

Τέλος, οι αστέρες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις τη φετινή σεζόν και όπως λέει και ο τίτλος της σχετικής λίστας «αυτοί που ερωτευτήκαμε», είναι οι Fab Five της εκπομπής «Queer Eye», ενώ ακολουθεί η Lana Condor της ταινίας «To All The Boys I’ve Loved Before» και ο Joel Courtney της ταινίας «The Kissing Booth». Το κριτήριο επιλογής είναι το ποσοστό κατά το οποίο αυξήθηκαν οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων ηθοποιών/παρουσιαστών στο Instagram από τον Ιανουάριο και μετά.