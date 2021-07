Το Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποιεί Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει επίσης ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών με βάση διεθνή πρότυπα. Γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη στα οποία έχει απονεμηθεί το E-xcellence Label for Associates in Quality από το European Association of Distance Teaching Universities – EADTU, μια διάκριση που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.