Το πρώην Hilton μετασχηματίζεται στο τουριστικό οικοσύστημα The Ilisian

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης ότι: «Το THE ILISIAN μετατρέπεται σε μία γέφυρα που ενώνει το παρόν με το παρελθόν, οδηγώντας συνολικά και την πρωτεύουσα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Στο όραμα για μία Αθήνα φιλόξενη και επισκέψιμη 12 μήνες το χρόνο έρχεται να συνδράμει αυτή η πολύ σημαντική επένδυση. Η σύγχρονη λειτουργία του θα ξαναγίνει και αυτή με τον τρόπο της ένα μέρος της νέας εικόνας μιας χώρας που έχει ξανά νέους και μεγάλους ορίζοντες. Με τη φροντίδα της πολιτείας, αλλά και την οραματική ματιά μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, που με τη σειρά της εμπιστεύεται αυτή τη χώρα η οποία αλλάζει».

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που όπως είπε ο καθηγητής Νίκος Γεωργόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η συνολική επίδραση του THE ILISIAN μέχρι και την πρώτη 5ετία λειτουργίας του, θα ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ.

THE ILISIAN - ένα οικοσύστημα εμπειριών

Τώρα, το οικοσύστημα των 65.000 τ.μ. πήρε το όνομα THE ILISIAN, εμπνευσμένο από τον ιστορικό ποταμό Ιλισό καθώς και από τη γειτονιά των Ιλισίων. Στόχος του THE ILISIAN είναι να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είναι μέρος της ταυτότητας του κτηρίου, προσφέροντας ταυτόχρονα, εμπειρίες της αυθεντικής, μοντέρνας Αθήνας. Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, το THE ILISIAN επιδιώκει να συνδέσει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της πόλης, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες.