Το προφίλ του ταξιδιώτη για το 2022, σύμφωνα με τη Hilton

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία άλλαξε τον τρόπο που ταξιδεύουμε, όμως αυτό είναι μόνο μέρος της ιστορίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της παγκόσμιας τάσης στον τουρισμό, «The 2022 Traveler: Emerging Trends and the Redefined Traveler, a Report from Hilton», που δημοσιοποίησε η Hilton, σε δύο χρόνια, οι ζωές των ανθρώπων άλλαξαν δραματικά και αυτό άλλαξε ριζικά τους ίδιους τους ανθρώπους.