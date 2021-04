Το πρόσωπο - έκπληξη που επιστρέφει στο «Sex And The City»

Ως φαίνεται η Κάρι Μπράντσο έχει να ζήσει μερικές περίπλοκες καταστάσεις στο reboot του Sex And The City «And Just Like That».

Ο Τζον Κόρμπετ επιβεβαίωσε ότι επιστρέφει στον ρόλο του πρώην μνηστήρα της Κάρι, Έινταν Σο. Όπως δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός στο Page Six «θα είναι στη σειρά», προσθέτοντας ότι «τα νέα είναι συναρπαστικά» για τον ίδιο.

Αποκάλυψε επίσης, ότι πιστεύει πως θα είναι σε «αρκετά επεισόδια» και πρόσθεσε: «Μου αρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήταν πολύ καλοί μαζί μου».

Η Κάρι και ο Έινταν υπήρξαν ζευγάρι δύο φορές στο «Sex And The City», ενώ ο Έινταν της έκανε πρόταση γάμου στην τέταρτη σεζόν.

Η τελευταία πράξη στη σχέση τους γράφτηκε όταν μετά από καιρό αποκαλύφθηκε ότι ο Έινταν παντρεύτηκε μία σχεδιάστρια μόδας με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.