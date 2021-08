Το σκάνδαλο Μπιλ Κλίντον - Μόνικα Λεβίνσκι στη νέα σεζόν της σειράς «American Crime Story»

Το σκάνδαλο Μπιλ Κλίντον - Μόνικα Λεβίνσκι, που συντάραξε τις ΗΠΑ το 1998, μετά την αποκάλυψη της παράνομης ερωτικής σχέσης του πρώην Αμερικανού προέδρου με μία νεαρή μαθητευόμενη του Λευκού Οίκου -και βεβαίως, η επακόλουθη παραπομπή-, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σεζόν της σειράς «American Crime Story».

Όπως είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2019, ο τρίτος κύκλος της βραβευμένης με Emmy σειράς που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, έχει τίτλο «Impeachment: American Crime Story», βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο του Τζέφρι Τούμπιν «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President» και μετά από καθυστερήσεις ενός έτους λόγω πανδημίας, κάνει πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου, στο FX.