Νικ Κέιβ και Γουόρεν Έλις υπογράφουν τη μουσική της ταινίας «Blonde» για την Μέριλιν Μονρόε

Ο Άντριου Ντόμινικ έχει συνεργαστεί με τον Νικ Κέιβ στην ταινία «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» και έχει σκηνοθετήσει το 2016 το μουσικό ντοκιμαντέρ «One More Time With Feeling» που καταγράφει την ηχογράφηση του άλμπουμ Skeleton Tree, των Nick Cave and the Bad Seeds.

Την Μέριλιν θα υποδυθεί η Άνα ντε Άρμας. Τον σύζυγο της Μονρόε, παίκτη του μπέζιμπολ, Τζο Ντι Μάτζιο θα ενσαρκώσει ο Μπόμπι Καναβάλε και τον τρίτο και τελευταίο σύζυγό της, συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ο Άντριεν Μπρόντι.

