Το The New Yorker γιορτάζει 100 χρόνια: Η περιπέτεια ενός αιώνα σε μία ταινία

Το περιοδικό The New Yorker, μία από τις πιο επιδραστικές εκδόσεις στην ιστορία του παγκόσμιου Τύπου -και ένα από τα τελευταία περιοδικά που κυκλοφορούν ακόμη (και) σε έντυπη μορφή- γιορτάζει το 2025 την εκατονταετηρίδα του με ένα νέο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει εντός του έτους από το Netflix .

Τη σκηνοθεσία της ταινίας, που αποκαλύπτει τα πρόσωπα πίσω από την εμβληματική έκδοση, δίνοντας πρόσβαση όχι μόνο στους συντελεστές αλλά και στα αρχεία του New Yorker, αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάρσαλ Κάρι (The Neighbor’s Window, A Night at the Garden), ο οποίος υπογράφει και την παραγωγή με την Ξαν Πάρκερ.