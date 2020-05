Το βεβιασμένο βάπτισμα της «μακεδονικής» γλώσσας και η εθνολογική ανακρίβεια εν καιρώ προώρων εκλογών

Κατανομή των θρησκευμάτων στην κοινωνία των Σκοπίων. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό του 32% που ασπάζεται το Σουνητικό Ισλάμ.(πηγή: Encyclopaedia Britannica, εδώ)

Εν κατακλείδι, η ελληνική πλευρά καλείται να μην εφησυχάζει σχετικώς και με τον εσωτερικό κίνδυνο, την λεγομένη εν πολλοίς «πέμπτη φάλαγγα», τον οποίο οφείλει η ιδία να αντιμετωπίσει επιτυχώς. Ειδικότερα, ο κίνδυνος αυτός παραμονεύει κυρίως από τις εκάστοτε δήθεν «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και «Μακεδονικά Κέντρα/Ινστιτούτα» τα οποία ενδεχομένως δεν πρόκειται να παύσουν να ιδρύονται στο προσεχές μέλλον και να διενεργούν αποσταθεροποιητικές προσπάθειες στο εύρος της ελληνικής επικρατείας, διά της επικλήσεως του εθνοτικού και γλωσσικού όρου «Macedonian».

*Συν τοις άλλοις, καθίσταται ευρέως γνωστή και αξιοπρόσεκτη, εξαιτίας των απανωτών εξελίξεων που εσχάτως λαμβάνουν χώρα, η σχετική με την Συμφωνία των Πρεσπών δημοσίευση (24/05/2020) του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ήτοι του εν πολλοίς και γνωστού τοις πάσι ΕΛΙΑΜΕΠ, εις το οποίο χρέη γενικού διευθυντή είχε τελέσει ο νυν Αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, κος Θάνος Ντόκος, ο οποίος είχε ταχθεί συχνάκις δημοσίως υπέρ της κατά γράμμα τηρήσεως της εν Πρέσπαις συμφωνηθέντων. Πλείστα, λοιπόν, είναι τα ερωτήματα που εγείρει η δημοσίευση, εις το όνομα του προαναφερομένου εγχωρίου thinktank, μίας προδήλως αρνητικής (σε πρώτη, τουλάχιστον, ανάγνωση) αναλύσεως του επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, κου Ιωάννου Αρμακόλα, ιδίως σε μία τέτοια χρονική συγκυρία, εφόσον εξακριβώνεται διά της έρευνας αυτής επ’ ακριβώς και με τον πλέον σαφή προς όλους τρόπο η ανυπαρξία οφελών από την προ δύο ετών βεβιασμένη «επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στο οποίο δαπανήθηκε πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο». Η βασικότερη και εύλογη, εν τούτοις, απορία η οποία και τίθεται είναι εμφανώς το γιατί προέβη ένα κέντρο σκέψεως εμφανώς φιλικό προς τους κυβερνητικούς κύκλους σε μία τέτοιας φύσεως έρευνα, η οποία εκ πρώτης όψεως διατυπώνει με ποσοτικά στοιχεία την διατήρηση της αρνητικής στάσεως στην πλειονότητα του ελληνικού λαού αλλά δευτερευόντως εκφράζει εκ νέου την υπεράσπιση του ΕΛΙΑΜΕΠ προς την Συμφωνία, καθώς κατά τους ιδίους «εξασφάλισε τα περισσότερα οφέλη για την ελληνική πλευρά από όλα τα σχέδια συμβιβασμού από το 1992 και μετά»...

Σε άλλα νέα, η Βουλγαρία απειλεί την κυβέρνηση των Σκοπίων με άσκηση veto σχετικά με την ένταξη της γείτονος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν αναγνωρίζει ούτε το εθνολογικό σκέλος της Συμφωνίας. Μήπως, άρα γε, η προ ολίγων ημερών έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ αντιπροσωπεύει κατ’ ουσίαν τη φωνή της ελληνικής κυβερνήσεως μετά την μακροπερίοδο σιγή ιχθύος την οποία και είχε ευλαβικώς τηρήσει επί του ζητήματος, αποδεχομένη σιωπηλώς την πολιτική κληρονομιά των τέως ιθυνόντων;

*το παρατιθέμενο απόσπασμα αποτελεί προσθήκη στο αρχικό κείμενο (26/05/2020).

