Το «γενετικό αίνιγμα» του κορονοϊού–Επιστήμονες εξετάζουν γιατί κάποιοι πεθαίνουν και άλλοι ούτε καν νοσούν

Η ομάδα του γιατρού θα συνεργαστεί με μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και με μια παγκόσμια ερευνητική κοινοπραξία γενετικής γνωστή ως Genetics of Susceptibility and Mortality in Critical Care, ή GenOMICC.

«Διαβάζοντας και κατανοώντας ολόκληρο το γονιδίωμα, μπορούμε να εντοπίσουμε παραλλαγές που επηρεάζουν την ανταπόκριση στο Covid-19 και να ανακαλύψουμε νέες θεραπείες που θα μπορούσαν να μειώσουν την βλάβη, να σώσουν ζωές και ακόμη και να αποτρέψουν μελλοντικά κρούσματα», υπογράμμισε ο Μαρκ Κόλφιλντ, επικεφαλής επιστήμονας της Genomics England.

Ορισμένες απαντήσεις θα μπορούσαν να βρίσκονται στα χέρια των επιστημόνων σε λίγες εβδομάδες από την έρευνα που είναι ήδη σε εξέλιξη, δήλωσε ο Μπέιλι, αν και έσπευσε να σημειώσει πως όσο περισσότερα δείγματα εξεταστούν, τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά παγκοσμίως. «Η πιθανότητα να πεθάνετε από μια λοίμωξη κωδικοποιείται πολύ έντονα στα γονίδιά σας - πολύ πιο έντονα από τις πιθανότητες θανάτου από τις καρδιακές παθήσεις ή τον καρκίνο», είπε κλείνοντας ο καθηγητής.