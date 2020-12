Τομ Χανκς: Με την Ρίτα Γουίλσον θα κάνουμε το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά μας

Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι βρίσκεται αγκαζέ με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Στην συνέντευξη, ο αμερικανός, βραβευμένος ηθοποιός μίλησε για την νέα ταινία «News of the world» στην οποία πρωταγωνιστεί υποδυόμενος έναν βετεράνο του αμερικανικού εμφυλίου ο οποίος θα βρεθεί να προστατεύει ένα ορφανό κορίτσι που υποδύεται η 12χρονη γερμανίδα Ελενα Ζένγκελ. Σκηνοθετημένη από τον Πολ Γκρίνγκρας, η ταινία αναδεικνύει τα χαρίσματα που έχουν κάνει τον Χανκς έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς σε παγκόσμια κλίμακα: πάθος, ενσυναίσθηση και το χάρισμα ενός σταρ σύμφωνα με την New York Post σε άρθρο με τίτλο «Ο Τομ Χανκς κερδίζει την Δύση».