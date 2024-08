Άνοιξαν με το Taste In Men, πηγαίνοντάς μας πίσω στο 2000, και συνέχισαν παίζοντας κομμάτια τους, όπως τα Beautiful James, Scene of the Crime, Happy Birthday in the Sky, Bionic, και Surrounded by Spies, ξεσηκώνοντας στη συνέχεια το κοινό με το Every you and Every Me, κρατώντας υψηλούς τους τόνους με Too Many Friends, Slave to the Wage, Song to Say Goodbye και προκαλώντας «πανικό» με το The Bitter End. Γενικότερα, έδωσαν έμφαση στο τελευταίο τους άλμπουμ, Never Let Me Go, κάνοντας ωστόσο επιλογές από όλη τους της μουσική διαδρομή, από το 1996. Έκλεισαν με γνώριμο encore το Running Up That Hill (αν και δεν θα διαφωνήσει, πιστεύουμε, κανείς, αν πούμε ότι θα μπορούσαν άνετα να παίξουν και άλλο- ιδανικά για μισή ώρα ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, έτσι δεν είναι;).