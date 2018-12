Το top-10 των κορυφαίων βίντεο του 2018 στο youtube

8. “Cobra Kai Ep 1 - ‘Ace Degenerate’ - The Karate Kid Saga Continues” by Cobra Kai

7. “Build Swimming Pool Around Underground House” by Primitive Survival Tool

5. “Do You Hear “Yanny” or “Laurel”? (SOLVED with SCIENCE)” by AsapSCIENCE

Ένα επιστημονικό βιντεάκι που αξίζει να δείτε και εσείς και οι φίλοι σας. Γιατί το βέβαιο είναι ότι οι μισοί θα ακούσουν Yanny και οι άλλοι μισοί Laurel, όσο και αν επιμένετε ότι αυτό που ακούσατε εσείς είναι το σωστό. Το βιντεάκι, που έχει 50 εκατομμύρια προβολές, συνοδεύεται και από επιστημονική εξήγηση.