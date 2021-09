«Top Gun: Maverick» και «Mission Impossible 7»: Αναβολή για το 2022 λόγω πανδημίας

H Paramount ανακοίνωσε ότι τρεις μεγάλες παραγωγές της αναβάλλονται για το 2022 λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα.

Η πρεμιέρα του «Mission: Impossible 7» μεταφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το «Top Gun: Maverick» δεν θα κυκλοφορήσει το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών αλλά τη Memorial Day του 2022 και το «Jackass Forever» από τις 2 Οκτωβρίου μεταφέρεται στις 4 Φεβρουαρίου 2022.

Το σίκουελ του «Top Gun» (1986) μετράει αρκετές καθυστερήσεις από την αρχή της πανδημίας, ενώ τον περασμένο Ιούνιο η παραγωγή του «Mission: Impossible 7» σταμάτησε ακόμη μία φορά όταν μέλη του καστ ή της παραγωγής βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Μέχρι το τέλος του 2021 η Paramount δεν θα κυκλοφορήσει καμία ταινία -το νέο «Scream» θα βγει στις αίθουσες στις 14 Ιανουαρίου.

Η παραλλαγή Δέλτα έχει επιβραδύνει την ανάκαμψη του box office, στην οποία ήλπιζαν τα μεγάλα στούντιο για το 2021, ενώ όσον αφορά την Paramount το «Ένα Ήσυχο Μέρος 2» έφερε στα ταμεία εισπράξεις 300 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Box Office Mojo.

Προς το παρόν, όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες σε σχέση με τα γερά χαρτιά των στούντιο -κι αν οι αναβολές δεν προκαλέσουν πάλι ντόμινο- το μιούζικαλ της Universal «Dear Evan Hansen» έρχεται στις 24 Σεπτεμβρίου, η νέα ταινία Μποντ της MGM «No Time to Die» στις 8 Οκτωβρίου και το «Venom: Let There Be Carnage» της Sony στις 15 Οκτωβρίου, όπως και το «Halloween Kills». Το «Dune» κάνει πρεμιέρα στις 22 Οκτωβρίου, το «Eternals» των Disney και Marvel κυκλοφορεί στις 5 Νοεμβρίου, το «West Side Story» του Σπίλμπεργκ έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου, η ταινία «Spider-Man: Far From Home» της Sony για τις 17 Δεκεμβρίου και το «The Matrix 4» της Warner για τις 22 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety