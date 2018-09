Με το καλό ή με το...άγριο η Nike πρέπει να χτυπηθεί για κολάσιμο αμάρτημα της να επιλέξει ως βασικό πρόσωπο της νέας διαφημιστικής της καμπάνιας τον ατίθασο αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Colin Kaepernick και να στείλει ένα δυνατό μήνυμα στις συντηρητικές δυνάμεις της χώρας αλλά και όσους δυσκολεύονται να υψώσουν τη φωνή τους.

Και επειδή στις ΗΠΑ τα πράγματα συχνά γίνονται με το άγριο, ο δήμαρχος μιας πόλης στα προάστια της Νέα Ορλεάνης της Λουιζιάνα έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει, όπως γράφει το ABC News, στους υπεύθυνους των δημόσιων πάρκων και χώρων αναψυχής να κλείνουν συμφωνίες και να χρησιμοποιούνται προϊόντα της Nike σε αυτούς τους χώρους.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αντιδράσεων που εκδηλώθηκαν από μερίδα συντηρητικών πολιτών και πολιτικών στις ΗΠΑ μετά την δημοσιοποίηση της διαφήμισης με το πρόσωπο του Kaepernick να συνοδεύεται από την φράση «Believe in something. Even if it means sacrificing everything» («Να πιστεύεις σε κάτι. Ακόμη και εάν σημαίνει πως θα θυσιάσεις τα πάντα.» ενώ το μήνυμα αυτό ενισχύεται από το trademark «Just Do It.» δηλαδή «απλά κάντο».

Σημειώνεται ότι ο Kaepernick το 2016 έγινε το πρόσωπο που αναζητούσε το κίνημα διαμαρτυρίας που σάρωνε τις ΗΠΑ και αφορούσε τα δικαιώματα των αφροαμερικανών και γενικότερα όσων δεν έχουν φωνή σε μια «λευκή Αμερική». Ο Kaepernick έκανε το- μέχρι τότε-αδιανόητο. Ενώ στο γήπεδο παιάνιζε ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ και όλοι στέκονταν προσοχή με την δεξιά παλάμη ακουμπισμένη στην καρδιά, εκείνος γονάτισε και έσκυψε το κεφάλι. Έγινε πρώτο θέμα στα ΜΜΕ, η εικόνα και η είδηση ταξίδευε χωρίς σταματημό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι των απωθέωσαν και κάποιοι εξαπέλυσαν σε βάρος του σφοδρή επίθεση.

Υπερπατριώτες Αμερικανοί έφτασαν ακόμη και στο σημείο να καίνε προϊόντα της Nike που είχαν στην κατοχή τους και να ανεβάσουν βίντεο με οργισμένα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ ο ίδιος ο Τραμπ στηρίζει το μποϊκοτάζ σε βάρος της εταιρείας.

Η Nike όμως κάθε άλλο παρά «έχασε» από τις αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως οι πωλήσεις προϊόντων της Nike έχουν αυξηθεί κατά 31% την τελευταία εβδομάδα όπως αναφέρουν οι Times.

Μάλλον πρώτα τα καίνε, μετά μετανιώνουν και πάνε να αγοράσουν καινούρια.