Τρίτη μέρα μαχών στο Κουρσκ της Ρωσίας: Η ουκρανική επιδρομή που αιφνιδίασε τη Μόσχα

Το Institute for the Study of War, think tank που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, είπε πως την Τετάρτη οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν προελάσει μέχρι και 10 χλμ μέσα στο ρωσικό έδαφος, μα οι πληροφορίες αυτές δεν είχαν επιβεβαιωθεί. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν προβεί σε σχόλια για την έκταση της επιχείρησης γύρω από την πόλη Σούτζα.