Τζάστιν Τίμπερλεικ-Τζέσικα Μπίελ: Το χρονικό μιας όμορφης σχέσης

Στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me», ο Τζάστιν Τιμπερλέικ γράφει για τις εμπειρίες και τους ανθρώπους που τον εμπνέουν περισσότερο ως καλλιτέχνη. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η ιστορία αγάπης με την επί έξι χρόνια σύζυγό του, Τζέσικα Μπίελ.

Στη συγγραφική του δουλειά, ο δημοφιλής τραγουδιστής-τραγουδοποιός αποκαλύπτει τη ρομαντική γνωριμία του με την Μπίελ, αλλά εξηγεί το λόγο για τον οποίο έβγαιναν και με άλλους ανθρώπους, τον πρώτο καιρό της σχέσης.

«Όταν γνώρισα τη Τζες, ήταν αδιαμφισβήτητα όμορφη. Έκανα ένα λίγο σαρκαστικό σχόλιο, πολύ “στεγνό” μπροστά σε εκείνη και την παρέα της. Κανένας δεν το κατάλαβε εκτός από εκείνη. Γέλασε και παρατήρησα ξαφνικά, μάλιστα σε σημείο που αναρωτιέσαι αν αρέσεις στο άλλο άτομο, αν και οι υπόλοιποι έχουν πολύ στεγνό/σκοτεινό χιούμορ», γράφει ο Τίμπερλεικ, 37 ετών. Εκείνος και η Μπίελ, 36 ετών, γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Χόλιγουντ.