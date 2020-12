Οι κριτές επαίνεσαν την Τζεν για τον τρόπο που κατάφερε να εμπνεύσει τόσο πολλούς συμπολίτες της.

Αυτήν τη στιγμή, έχοντας δημιουργήσει το δικό της blog, μοιράζεται την εμπειρία της και δίνει συμβουλές σε όλους εκείνους που σκέφτονται να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Μόλις φέτος εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο The sustainable(ish) living guide: Everything you need to know to make small changes that make a big difference(Οδηγός βιώσιμου τρόπου ζωής: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για να κάνετε μικρές αλλαγές που έχουν μεγάλη σημασία), ενώ ήδη ετοιμάζει το επόμενο.

«Έμαθα πως στο πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης φυσικών πόρων, της γρήγορης μόδας και της φιλοσοφίας του “πετάω τα πάντα”, η δράση ενός ατόμου μετράει», γράφει στην ιστοσελίδα της. Και έχει απόλυτο δίκιο.