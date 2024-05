Τζούντι Ντεντς: Φινάλε μετά από 60 χρόνια κινηματογραφικής καριέρας;

via Associated Press

via Associated Press

Έκανε το ντεμπούτο της στη θεατρική σκηνή το 1957 και καθιερώθηκε ως μια από τις πιο σπουδαίες ερμηνεύτριες του κλασικού ρεπερτορίου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1964, ακολούθησε το σινεμά, με την ταινία «The Third Secret». Κέρδισε Όσκαρ για την οκτάλεπτη εμφάνισή της ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» το 1998 και απέκτησε μία εντελώς νέα βάση θαυμαστών με τον ρόλο της Μ, αφεντικού του Τζέιμς Μποντ στην MI6, παίζοντας σε οκτώ ταινίες του franchise, αρχής γενομένης από το 1995 με το «GoldenEye» και κάνοντας φινάλε με το «Spectre» του 2015.

via Associated Press

via Associated Press

Ανεξαρτήτως ωστόσο, του σινεμά, η Ντεντς σημείωσε ότι το πρόγραμμα της μόνο κενό δεν είναι, καθώς αναφέρθηκε στις παρουσιάσεις του βιβλίου της «Shakespeare: The Man Who Pays The Rent», όπου υπό τη μορφή συνομιλίας με τον ηθοποιό Brendan O’Hea, μιλά για τη ζωή της και τη διά βίου ερωτική σχέση με τον Σαίξπηρ, τις αναμνήσεις της από το θέατρο, αλλά και τα γκόσιπ της βιομηχανίας, τον θρίαμβο και την καταστροφή, την αγάπη και την απώλεια.