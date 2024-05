Ραντεβού στα θερινά: 10 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε το καλοκαίρι

Furiosa Tanweer

Μια ματιά σε δέκα ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους το καλοκαίρι, πέρα από τις επανεκδόσεις αγαπημένων φιλμ που μας περιμένουν στα θερινά -από Χίτσκοκ, μέχρι Τζιμ Τζάρμους και Ντέβιντ Λιντς.

Ιστορίες Καλοσύνης

Ένα τρίπτυχο παραμύθι που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, φερέφωνο του αφεντικού του, ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του, η οποία είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα, επέστρεψε και του φαίνεται να είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα, ο οποίος προορίζεται να γίνει πνευματικός ηγέτης.

Στις αίθουσες 30 Μαΐου.

Furiosa

Την ίδια μέρα, 30 Μαΐου, έρχεται στους κινηματογράφους και το πρίκουελ του Mad Max που συζητήθηκε παρότι δεν απέσπασε βραβείο στις Κάννες.

Ο κόσμος καταρρέει και η μικρή Φουριόζα απάγεται από την Green Place of Many Mothers και πέφτει στα χέρια της μεγάλης Ορδής Μηχανόβιων με επικεφαλής τον πολέμαρχο Ντεμέντους. Καθώς περιπλανιούνται στην άγονη γη, καταλήγουν στην Ακρόπολη που βρίσκεται υπό την ηγεμονία του Αθάνατου Τζο. Ενώ οι δύο τύραννοι αλληλοσπαράζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει, η Φουριόζα πρέπει να επιβιώσει από πολλές δοκιμασίες για να επιστρέψει στην πατρίδα της.

H Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Κρις Χέμσγουορθ πρωταγωνιστούν στο Furiosa: A Mad Max Saga του βραβευμένου με Όσκαρ, Τζορτζ Μίλερ.

Ο Μίλερ συνυπογράφει το σενάριο με τον Νίκο Λαθούρις (Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής).

Ένα Ήσυχο Μέρος: Ημέρα Πρώτη

«Το καταφύγιο είναι έτοιμο. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες […] Είμαστε αβοήθητοι».

Οι δύο πρώτες ταινίες, του 2018 και του 2020 -με Τζον Κραζίνσκι και Έμιλι Μπλαντ- επικεντρώθηκαν στην επιβίωση της οικογένειας Άμποτ. Το πρίκουελ ωστόσο μας λέει «ακούστε πώς ξεκίνησαν όλα». Και συστήνει νέους χαρακτήρες, πρόσωπα που προσπαθούν να επιβιώσουν στα πρώτα στάδια της εισβολής των εξωγήινων τεράτων.

Με τους Λουπίτα Νιόνγκο, Άλεξ Γουλφ, Τζιμόν Χούνσου και Τζόζεφ Κουίν, που «αγωνίζονται να επιβιώσουν μετά την πρώτη επίθεση των θανατηφόρων πλασμάτων».

Στους κινηματογράφους 27 Ιουνίου.

Horizon: An American Saga

«Σε αυτά τα μέρη, οι άντρες θα σε παιδέψουν, θα σου πάρουν ό,τι μπορούν μέχρι να εξαφανιστείς από αυτή τη γη».

Η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις ταινίες του franchise «Horizon» του Κέβιν Κόστνερ που έκανε επίσης πρεμιέρα -εκτός Διαγωνιστικού- στις Κάννες, είναι ένα κλασικό γουέστερν τρίωρης διάρκειας, το οποίο διαδραματίζεται το 1859 σε περιοχές που εκτείνονται από το Ουαϊόμινγκ έως το Κάνσας και αφηγείται την (άγρια) ιστορία της Αμερικανικής Δύσης από την οπτική γωνία των κτηνοτρόφων, των αγροτών και των στρατιωτών που προσπάθησαν να χτίσουν τη ζωή τους στον νέο τόπο, καθώς και των ιθαγενών οι οποίοι ζούσαν ήδη εκεί.

Ο Κόστνερ συνυπογράφει το σενάριο, σκηνοθετεί, κάνει την παραγωγή και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουόρθινγκτον, Τζίνα Μαλόουν, Άμπεϊ Λι, Έλα Χαντ, Μάικλ Ρούκερ, Ίζαμπελ Φούρμα.

Στις αίθουσες 27 Ιουνίου.

Wicked Little Letters - Μικρά Πρόστυχα Γράμματα

Μια παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας τη δεκαετία του 1920, γίνεται μάρτυρας μιας φάρσας και ενός φοβερού σκανδάλου. Βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία η αφήγηση, ακολουθεί δύο γειτόνισσες: τη βαθιά συντηρητική ντόπια Edith Swan και την θορυβώδη Ιρλανδή μετανάστρια Rose Gooding. Όταν η Edith και άλλοι κάτοικοι αρχίζουν να λαμβάνουν «πονηρές» επιστολές γεμάτες ξεκαρδιστικές βωμολοχίες, κατηγορείται η Rose με το «βρώμικο» στόμα της. Οι ανώνυμες επιστολές προκαλούν εθνικό σάλο και ακολουθεί δίκη. Ωστόσο, καθώς οι γυναίκες της πόλης -με επικεφαλής την αστυνομικό Gladys Moss- αρχίζουν να ερευνούν οι ίδιες τι συνέβη, υποψιαζόμενες ότι κάτι δεν πάει καλά και η Rose μπορεί να μην είναι τελικά η ένοχη.

Σκηνοθεσία Τέα Σάροκ, με τους Ολίβια Κόλμαν, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τίμοθι Σπολ.

Στους κινηματογράφους 27 Ιουνίου.

Fly Me to the Moon

1968. Ενώ προετοιμάζεται η εκτόξευση του Apollo 11στη Σελήνη, η σύμβουλος μάρκετινγκ Kelly Jones προσλαμβάνεται για να σκηνοθετήσει μια fake προσεδάφιση στο φεγγάρι ως εφεδρική λύση, σε περίπτωση αποτυχίας. Ωστόσο, προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis.

Σκάρλετ Γιόχανσον και Τσάνινγκ Τέιτουμ πρωταγωνιστούν στη ρομαντική κομεντί «Fly Me to the Moon», σε σκηνοθεσία Γκρεγκ Μπερλάντι ( «Με αγάπη, Σάιμον»). Στο καστ και ο Γούντι Χάρελσον.

Στις αίθουσες 11 Ιουλίου.

Deadpool & Wolverine

Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν στη ταινία που θεωρείται το blockbuster του καλοκαιριού, αν και οι εκτιμήσεις είναι πολύ πρόωρες. Το Deadpool 3 είναι το μεγάλο στοίχημα της Marvel, ειδικά μετά τις περσινές απανωτές αποτυχίες στο box office, τόσο με το Ant-Man and the Wasp: Quantumania όσο και με το The Marvels.

Όσο για το στόρι είναι απλό: ο Wolverine αναρρώνει από τα τραύματά του όταν διασταυρώνεται με τον Deadpool και οι δύο τους ενώνουν δυνάμεις για να νικήσουν έναν κοινό εχθρό.

Στους κινηματογράφους 25 Ιουλίου.

Παγίδα

Ένας πατέρας -στον ρόλο ο Τζος Χάρτνετ- συνοδεύει την έφηβη κόρη του στη συναυλία μίας ποπ σταρ, της Lady Raven. Όταν κάποια στιγμή φεύγει από τη θέση του για να πάει στην τουαλέτα, παρατηρεί μία πιο έντονη από το σύνηθες αστυνομική παρουσία και ρωτά έναν εργαζόμενο στον χώρο της συναυλίας εάν γνωρίζει τι συμβαίνει. Παρότι ο άνδρας του λέει ότι, υποτίθεται πως δεν πρέπει να πει τι ξέρει, του εκμυστηρεύεται ότι πρόκειται για μία επιχείρηση - παγίδα, που έχει στηθεί προκειμένου να συλληφθεί ένας serial killer, ο επονομαζόμενος «The Butcher», ο οποίος κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος στην πόλη.

Το twist στην νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν δεν έχει αποκαλυφθεί. Το γεγονός ότι το τρέιλερ υπονοεί ότι ο πατέρας είναι ο κατά συρροή δολοφόνος γεννά το βασικό ερώτημα: Μπορεί μια ταινία του Σιάμαλαν να είναι τόσο απλή;

Στις αίθουσες 1η Αυγούστου.

Borderlands

Η Λίλιθ (Κέιτ Μπλάνσετ), μια διαβόητη κυνηγός επικηρυγμένων με ένα μυστηριώδες παρελθόν, επιστρέφει απρόθυμα στο σπίτι της, την Πανδώρα, τον πιο χαοτικό πλανήτη του γαλαξία. Η αποστολή της είναι να βρει την εξαφανισμένη κόρη του Άτλας (Έντγκαρ Ραμίρεζ), του πιο ισχυρού ανθρώπου του σύμπαντος. Η Λίλιθ σχηματίζει μια απροσδόκητη συμμαχία με μια ομάδα ‘ακατάλληλων’ - τον Ρόλαντ (Κέβιν Χαρτ), έναν έμπειρο μισθοφόρο, την Tiny Tina (Αριάνα Γκρίνμπλατ), μια άγρια έφηβη επαναστάτρια, τον Κριγκ (Φλόριαν Μουντεάνου), τον προστάτη της Tina, την δρ Τάνις (Τζέιμι Λι Κέρτις), μια επιστήμονα που τα έχει δει όλα, και τον Claptrap (Τζακ Μπλακ), ένα σοφό ρομπότ.

Το video game «Borderlands» που κυκλοφόρησε στην αγορά το 2009, διαδραματίζεται στα σύνορα ενός σύμπαντος επιστημονικής φαντασίας, του πλανήτη Πανδώρα.

Στις αίθουσες 22 Αυγούστου.

Alien: Romulus

Η επιστροφή του διάσημου sci-fi, horror-thriller. Την ταινία υπογράφει ο Φέντε Άλβαρεζ («Don’t Breathe», «Evil Dead»), ενώ ο δημιουργός του πρώτου «Alien» (1979) Ρίντλεϊ Σκοτ είναι παραγωγός και ο Τζέιμς Κάμερον, σκηνοθέτης του «Aliens» (1986) που ακολούθησε, ανεπίσημος σύμβουλος.

Το «Alien: Romulus» με την Κάιλι Σπέινι, πρωταγωνίστρια του «Priscilla» (θα είναι άραγε, η νέα Σιγκούρνι Γουίβερ), επικεφαλής ενός καστ νέων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων η Ιζαμπέλα Μέρσεντ («Madame Web») και ο Ντέιβιντ Τζόνσον («Industry»), τοποθετείται χρονικά μεταξύ του Alien και του Aliens και ακολουθεί μια ομάδα νεαρών αποίκων που βρίσκονται σε έναν εγκαταλελειμμένο διαστημικό σταθμό και έρχονται αντιμέτωποι με μία απόλυτα τρομακτική εξωγήινη μορφή ζωής.