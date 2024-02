«Είμαι ο Ιησούς της Marvel»: Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν στο Deadpool & Wolverine

Σχεδόν έξι χρόνια μετά το τέλος των ταινιών της Fox «X-Men» και την εξαγορά της από τη Disney , ο Deadpool επιστρέφει στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel . Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Deadpool and Wolverine» με τον Ράιαν Ρέινολντς και τον Χιου Τζάκμαν προβλήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο Super Bowl 2024.

Το Deadpool 3 σηματοδοτεί μια σειρά από πρωτιές για τη Marvel Studios. Θα είναι η πρώτη της ταινία με σήμανση R στις ΗΠΑ (έφηβοι κάτω των 17 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα για να την παρακολουθήσουν). Θα είναι επίσης η πρώτη της ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ένας χαρακτήρας που αρχικά εμφανίστηκε σε ταινίες της 20th Century Fox, του στούντιο που είχε τα δικαιώματα των X-Men και των Fantastic Four πριν την εξαγορά του από τη Disney το 2019.

Εκτός αυτού και μόλις με μια ταινία εφέτος στους κινηματογράφους, το Deadpool 3 είναι το μεγάλο στοίχημα της Marvel, ειδικά μετά τις περσινές απανωτές αποτυχίες στο box office, τόσο με το Ant-Man and the Wasp: Quantumania όσο και με το The Marvels.