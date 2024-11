Upon: Ένα γαστρονομικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο στην καρδιά του Π. Φαλήρου

Το Upon, στο Παλαιό Φάληρο, δεν αποτελεί εξαίρεση. Το Upon - που αποτελεί έμπνευση από τη φράση “once upon a time” - είναι κι αυτό ένα πραγματικό παραμύθι. Ακόμα κι αν η ομάδα των παιδικών φίλων δεν το σκεφτόταν αυτό όταν ξεκινούσε από το μηδέν, τώρα το εστιατόριο στην Πλατεία Ντάβαρη του Παλαιού Φαλήρου, είναι πράγματι μια all-day απολαυστική εμπειρία, που συνδυάζει τέχνη, έμπνευση και γεύση μαζί. Και το καλύτερο; Μια επίσκεψη στο Upon σε κάνει να ξεχνάς να κοιτάξεις την ώρα. Και να ταξιδέψεις. Σε όλο τον κόσμο.