USA Today: Σε κορυφαία φόρμα οι Aerosmith στην τελευταία τους περιοδεία - ένας αληθινός γύρος νίκης

via Associated Press

via Associated Press

Το δίωρο σόου του συγκροτήματος, περιλαμβάνει 18 τραγούδια κι είναι γεμάτο με επιτυχίες της δεκαετίας του ’70 και του ’80, όπως το “Love in an Elevator” και το “Janie’s Got a Gun”. Αλλά καμία συναυλία των Aerosmith δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τα εμβληματικά “Dream On” και “Walk This Way” στο τέλος.