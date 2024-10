Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου στην Ελλάδα: 50 χρόνια σε μια έκθεση

Η βασίλισσα Ελισάβετ, patron της Royal Academy of Dance, στα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της RAD, 1974

Η επέτειος 50 χρόνων συνεργασίας της Ελλάδας με τη Royal Academy of Dance (RAD) γιορτάζεται στις 17-20 Οκτωβρίου, στις αίθουσες του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , υπό την αιγίδα της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα και τη συνεργασία του British Council , με οργανωτική ευθύνη της χορογράφου και καθηγήτριας χορού Μάγιας Σοφού, η οποία με όραμα και πρωτοπορία εφάρμοσε το Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα μπαλέτου της RAD στην σχολή της και το έκανε γνωστό στη χώρα μας.

Η Royal Academy τιμά και βραβεύει τη Μάγια Σοφού για την προσφορά της στην τέχνη του χορού με την ανακήρυξη της σε «Fellow of the Royal Academy of Dance», την υψηλότερη διάκριση που απονέμει η Ακαδημία σε Καθηγητές Χορού.