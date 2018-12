Vinyl is Back και ραντεβού στο Cine Κεραμεικός

Το Vinyl is Back συνεχίζει να γράφει ιστορία: μετά από 5 χρόνια ζωντανής παρουσίας με την εκδήλωση- θεσμό για το βινύλιο, βάζει χρώμα και δίνει ρυθμό συμμετέχοντας και το ίδιο στην παραγωγή δίσκων βινυλίου και βάζοντας τη σφραγίδα του στην ολική επιστροφή του βινυλίου!

«Vinyl is Back Live Sessions» Vol.2

Τα καλύτερα πάρτυ γίνονται με βινύλιο και το πικάπ θα παίζει Locomondo! Το VinylisBack, πιστό στις αρχικές εξαγγελίες του, προχωρά στην κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της σειράς «VinylisBackLiveSessions» με τη ζωντανή ηχογράφηση των Locomondo, που τόσο περιμένουν οι vinylmaniacs. Θα διατεθεί αποκλειστικά το τριήμερο στο Cine Κεραμεικός.

Το Δισκοπωλείο

Σημείο αναφοράς στην επίσκεψη των vinylmaniacs είναι το «Δισκοπωλείο’», ένα ειδικά διαμορφωμένο δισκάδικο σε ρεαλιστικό μέγεθος, όπου όλοι θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία! Καινούργια συλλεκτικά posters, σύγχρονα vintageπικαπάκια διαθέσιμα προς ακρόαση δίσκων και αναμνηστικά από το VinylisBack.

Στο «Δισκοπωλείο» του 14ουVinylisBack, θα μπορέσετε να προμηθευτείτε τον δεύτερο δίσκο της σειράς «VinylisBackLiveSessions» με τη ζωντανή ηχογράφηση των Locomondo, καθώς και τα ελάχιστα εναπομείναντα κομμάτια του πρώτου δίσκου της σειράς, με τα «Υπόγεια Ρεύματα».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των live και d.j. sets

Τα liveτου VinylisBackγράφουν τη δική τους παράλληλη ιστορία με το φεστιβάλ, έχοντας το δικό τους κομμάτι κάθε φορά. Επίσης,Εμβληματικοί DJs και προσωπικότητες της μουσικής θα παρελάσουν διαδοχικά από τα decks.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου

DJSet: Μάκης Μηλάτος (Athens Voice Radio) 5 μ.μ. - 7 μ.μ.

DJSet: Γιώργος Μουχταρίδης (RadioPepper) 7 μ.μ. – 9 μ.μ.

ΕΝΘΕΤΟ d.j. set 7.30 μ.μ.- 8.30 μ.μ.: Παρουσίαση δίσκου Locomondo

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

DJSet: Μιχάλης Λημνιός (Blues Hall Of Fame project: The King is Back) 11 π.μ. – 12.30μ.μ.

DJSet: Γιάννης Παναγόπουλος 12.30 μ.μ. - 2.30 μ.μ.

DJSet: Άκης Έβενης 2.30 μ.μ. - 4 μ.μ.

LIVE: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ - LISTEN TO THE PAST 4 μ.μ. - 5 μ.μ.

LIVE: ΠΥΡΟΣ ΑΙΘΗΡ 5 μ.μ. - 6 μ.μ.

DJSet: Γιώργος Ράλλης 6 μ.μ. - 7.30 μ.μ.

LIVE: ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ GROUP7.30 - 8.30 μ.μ

LIVE: 8.30 μ.μ. – 9 μ.μ. JAM SESSIONS