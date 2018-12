«Cahiers du Cinéma»: Η λίστα του περιοδικού με τις καλύτερες ταινίες του 2018

Το θρυλικό γαλλικό περιοδικό κινηματογράφου «Cahiers du Cinéma», δημοσίευσε την επίσημη λίστα με τις δέκα καλύτερες ταινίες του 2018 και ως συνήθως, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μείγμα αμερικανικών και διεθνών αγαπημένων φιλμ.

Οι συντάκτες του περιοδικού επιλέγουν ταινίες οι οποίες προβλήθηκαν στη Γαλλία, από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος. Γι’αυτό το λόγο η λίστα περιλαμβάνει τα «Phantom Thread» και «The Post», ταινίες που εμφανίστηκαν σε αμερικανικές λίστες κριτικών το 2017.

Στην κορυφή της λίστας του 2018 βρίσκεται το «The Wild Boys» του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Μπέρτραντ Μάντικο. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάντικο, η ιστορία του οποίου διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα στο νησί της Ρεουνιόν και εστιάζει σε πέντε νεαρά αγόρια-όλα υποδυόμενα από γυναίκες-που διαπράττουν ένα άγριο έγκλημα.

Δεύτερη ταινία είναι η μίνι σειρά «Coincoin and the Extra-Humans» του Μπρούνο Ντουμόντ. Τρίτο στη λίστα συναντάμε το -υποψήφιο για έξι Όσκαρ-«Phantom Thread» με πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Ντέι Λιούις και Βίκι Κρίπς. Το «The Post» του Στήβεν Σπίλμπεργκ έλαβε την έκτη θέση. Αναμφισβήτα η πιο αμφιλεγόμενη ένταξη στη λίστα, αποτέλεσε το «The House That Jack Built» σε σκηνοθεσία Λαρς βον Τρίερ.

Το «Cahiers du Cinéma» δεν διακρίνει κινηματογράφο από τηλεόραση, αφού στο παρελθόν έχει βραβεύσει το «Twin Peaks: The Return» του Ντέιβιντ Λιντς ως την καλύτερη ταινία για το 2017, ενώ το «Jeannette: The Childhood of Joan of Arc» του Ντουμόντ ήρθε δεύτερο την ίδια χρονιά.

Αναλυτικά η λίστα με τις καλύτερες ταινίες του 2018:

1. «The Wild Boys» (Μπέρτραντ Μάντικο)

2. «Coincoin and the Extra-Humans» (Μπρούνο Ντουμόντ)

3. «Phantom Thread» (Πολ Τόμας Άντερσον)

4. «Burning» (Λι Τσανγκ-ντονγκ)

5. «Paul Sanchez est revenu!» (Πατρίσια Μαζουι)

6. «The Post» (Στήβεν Σπίλμπεργκ)

7. «On the Beach at Night Alone» (Χονγκ Σανγκ-σου)

8. «The House That Jack Built» (Λαρς Βον Τρίερ)

9. «Leto» (Κιριλ Σερεμπρενικοβ)

10. «Treasure Island» (Γκιγιομ Μπρακ)