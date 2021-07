Βουλγαρία: «Εδώ, έτσι είναι» - Αν δεν το ζήσεις, δεν το νιώθεις

Η Βουλγαρία είναι ονομαστή και για το Nu Boyana Film Studios, κοντά στη Σόφια. Εδώ και 55 χρόνια έχουν γυριστεί πολύ γνωστές ταινίες (Rambo V, Hellboy, Angel Has Fallen, The Hitman’s Bodyguard, Criminal, The Expendables 1, 2 and 3, London Has Fallen, 300: The The Rise Of An Empire, The Black Dahlia, Killing Season, Conan, The Way Back και Kon-Tiki). Μάλιστα, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα Studios, έχει ανακοινώσει τη δημιουργία Studios και στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, σε έκταση 60 στρεμμάτων.