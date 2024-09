Σε σχετικό άρθρο στο The Conversation από τον Ρίτσαρντ Φόρνο, principal lecturer σε Επιστήμη Υπολογιστών και Ηλεκτρική Μηχανολογία στο University of Maryland, Baltimore County, σημειώνεται πως οι μυστικές επιθέσεις σε προμηθευτικές αλυσίδες δεν είναι κάτι νέο: Η NSA των ΗΠΑ είχε αναχαιτίσει στο παρελθόν φορτία hardware υπολογιστών για πελάτες του εξωτερικού, είχε εισάγει σε αυτά κακόβουλο λογισμικό ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης και μετά τα είχε στείλει ξανά στους προορισμούς της, όπως έδειχνε έγγραφο του 2010. Αυτό ως πρακτική διαφέρει από τη στόχευση μιας μεμονωμένης συσκευής κάποιου- όπως είχε κάνει για παράδειγμα η ισραηλινή υπηρεσία Σιν Μπετ για να σκοτώσει έναν κατασκευαστή βομβών της Χαμάς το 1996, βάζοντας εκρηκτικά σε κινητό.

Το κινητό τηλέφωνο: Η απόλυτη συσκευή παρακολούθησης

Οι επιλογές « low tech »

Τι συνέβη στον Λίβανο- και πώς

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα των New York Times , οι βομβητές άρχισαν να χτυπούν την Τρίτη κατά τις 15.30, ενημερώνοντας τα μέλη της Χεζμπολάχ για μηνύματα από την ηγεσία. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα άρχιζαν να ακούγονται εκρήξεις ανά τον Λίβανο, καθώς οι μικρές συσκευές εκρήγνυνταν, χάρη σε μικρές ποσότητες εκρηκτικού που ήταν κρυμμένες μέσα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις ενήλικοι άνδρες τινάχτηκαν από μοτοσικλέτες και έπεσαν σε τοίχους, ενώ άλλοι έπεφταν κάτω μέσα σε καταστήματα, με καπνούς να βγαίνουν από τις τσέπες τους. Οι νεκροί ήταν 12 και οι τραυματίες πάνω από δύο χιλιάδες, ενώ την επόμενη ημέρα άλλοι 20 σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν όταν άρχισαν να εκρήγνυνται γουόκι τόκι.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τον ρόλο του στις εκρήξεις, μα όπως γράφουν οι New York Times 12 πρώην αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών που ενημερώθηκαν σχετικά λένε πως οι Ισραηλινοί ήταν πίσω από τα εν λόγω συμβάντα, κάνοντας λόγο για μια πολύπλοκη επιχείρηση που στηνόταν για πολύ καιρό.

Πώς οι συσκευές έγιναν «δούρειοι ίπποι»

Η εντολή ενεργοποίησής τους απεστάλη την Τρίτη. Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα των New York Times, οι βομβητές χτύπησαν και έστειλαν ένα μήνυμα στα αραβικά που φαινόταν να προέρχεται από την ηγεσία της οργάνωσης. Δευτερόλεπτα μετά, στον Λίβανο επικρατούσε χάος. Μεταξύ των νεκρών αναφέρθηκε πως ήταν και παιδιά (η εννιάχρονη Φατιμά Αμπντουλά στην Κοιλάδα της Μπεκάα άκουσε τη συσκευή του πατέρα της να χτυπά και πήγε να του την φέρει). Την Τετάρτη, καθώς χιλιάδες συγκεντρώνονταν στα νότια προάστια της Βηρυτού για τις κηδείες τεσσάρων νεκρών από τις εκρήξεις, προκλήθηκε ξανά χάος λόγω νέων εκρήξεων, με πανικόβλητους παρευρισκομένους να προσπαθούν να κρυφτούν ή να απομακρυνθούν από τα κινητά τους ή των γύρω τους.

Η Icom πρόσθεσε πως όλες οι συσκευές κατασκευάστηκαν στο ίδιο εργοστάσιο στην Ιαπωνία και πως πουλά προϊόντα σε αγορές του εξωτερικού μόνο μέσω διανομέων που έχουν σχετική άδεια. Στέλεχος της αμερικανικής θυγατρικής της Icom είπε στο Associated Press πως οι συσκευές που εξερράγησαν στον Λίβανο φαίνονταν να είναι απομιμήσεις, προσθέτοντας πως είναι εύκολο να βρει κανείς τέτοιες online. Η συσκευή αυτή είναι δημοφιλής μεταξύ ραδιοερασιτεχνών και για χρήση σε επικοινωνίες εκτάκτου ανάγκης- όπως πχ από άτομα που ακολουθούν τυφώνες. Δεν έχει γίνει σαφές ακόμα εάν οι συσκευές αυτές «πειράχτηκαν» και πώς θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό, ούτε αν ήταν παλιές συσκευές. Το Reuters ανέφερε πως μια πηγή είπε ότι τα γουόκι τόκι είχαν αγοραστεί από τη Χεζμπολάχ πριν πέντε μήνες, ενώ η εφημερίδα «Αναχάρ» του Λιβάνου έγραψε πως ήταν παλιές συσκευές.

