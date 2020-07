Βραβεία Emmy: Το «Watchmen» του HBO στην κορυφή με 26 υποψηφιότητες

Αδιαμφισβήτητος νικητής είναι το Netflix, καθώς σύμφωνα με τη HuffPost US , με 160 υποψηφιότητες (και μάλιστα σε σημαντικές κατηγορίες) σπάει το ρεκόρ δικτύου ή πλατφόρμας streaming με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Ακολουθεί το HBO -χωρίς πλέον το γερό χαρτί του «Game of Thrones»- με 107 υποψηφιότητες.

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark) Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (This Is Us) Στιβ Καρέλ (The Morning Show) Μπράιαν Κοξ (Succession) Μπίλι Πόρτερ (Pose) Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Better Call Saul (AMC) The Crown (Netflix) The Handmaid’s Tale (Hulu) Killing Eve (BBC America) The Mandalorian (Disney+) Ozark (Netflix) Stranger Things (Netflix) Succession (HBO)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζένιφερ Ανιστον (The Morning Show)

Ολίβια Κόλμαν (The Crown)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ζεντάγια (Euphoria)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μπράντλεϊ Γουίτφορντ (The Handmaid’s Tale)

Μπίλι Κρούνταπ (The Morning Show)

Μαρκ Ντουπλάς (The Morning Show)

Νίκολας Μπράουν (Succession)

Κιέραν Κάκλιν (Succession)

Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)

Τζέφρι Ράιτ (Westworld)

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν (Big Little Lies)

Μέριλ Στριπ (Big Little Lies)

Ελενα Μπόναμ Κάρτερ (The Crown)

Σαμίρα Γουάλεϊ (The Handmaid’s Tale)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Θάντι Νιούτον (Westworld)

Κωμωδία

Καλύτερη Σειρά

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Schitt’s Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Αντονι Αντερσον (Black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Τεντ Ντόνσον (The Good Place)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβι (Schitt’s Creek)

Ράμι Γιούσεφ (Ramy)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Λίντα Καρντελίνι (Dead to Me)

Κάθριν Ο′ Χάρα (Schitt’s Creek)

Ισα Ρέι (Insecure)

Τρέισι Ελις Ρος (Black-ish)

Β′ Ανδρικός Ρόλος

Αντρέ Μπρόουερ (Brooklyn Nine-Nine)

Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ (The Good Place)

Αλαν Αρκιν (The Kominsky Method)

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μαχερσάλα Αλι (Ramy)

Κίναν Τόμσον (Saturday Night Live)

Νταν Λέβι (Schitt’s Creek)

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Ντ′ Αρσι Κάρντεν (The Good Place)

Ιβόν Ορτζι (Insecure)

Αλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Σεσίλ Στρονγκ (Saturday Night Live)

Ανι Μέρφι (Schitt’s Creek)