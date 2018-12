Βραβεία Grammy 2019: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Drake και Cardi B

Kendrick Lamar + various artists- Black Panther: The Album, Music From And Inspired By

Brandi Carlile- By the Way, I Forgive You

Beck - Colors Camila Cabello - Havana (Live) Ariana Grande - God Is a Woman Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?) Post Malone - Better Now

Καλύτερο Ποπ Ντουέτο

Christina Aguilera ft. Demi Lovato - Fall In Line

Backstreet Boys - Don’t Go Breaking My Heart

Lady Gaga and Bradley Cooper - Shallow

Maroon 5 ft. Cardi B - Girls Like You

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton - Say Something

Zedd, Maren Morris, and Grey - The Middle

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ

Camila Cabello - Camila

Kelly Clarkson - Meaning of Life

Ariana Grande - Sweetener

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Pink - Beautiful Trauma

Taylor Swift - Reputation

Καλύτερο Παραδοσιακό Ποπ Άλμπουμ

Tony Bennett & Diana Krall - Love Is Here to Stay

Willie Nelson - My Way

Gregory Porter - Nat “King” Cole & Me

Seal - Standards (Deluxe)

Barbra Streisand - The Music... The Mem’ries... The Magic!

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

Arctic Monkeys - Four Out of Five

Chris Cornell - When Bad Does Good

THE FEVER 333 - Made An America

Greta Van Fleet - Highway Tune

Halestorm - Uncomfortable

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

Between the Buried and Me - Condemned to the Gallows

Deafheaven - Honeycomb

High on Fire - Electric Messiah

Trivium - Betrayer

Underoath - On My Teeth

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Greta Van Fleet - Black Smoke Rising

Twenty One Pilots - Jumpsuit

Bring Me the Horizon - MANTRA

St. Vincent - Masseduction

Ghost - Rats

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Alice in Chains - Rainier Fog

Fall Out Boy - M A N I A

Ghost - Prequelle

Greta Van Fleet - From the Fires

Weezer - Pacific Daydream

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ

Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

Beck - Colors

Björk - Utopia

David Byrne - American Utopia

St. Vincent - Masseduction

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Bridges - Bet Ain’t Worth the Hand

Betty LaVette - Don’t Fall Apart on Me Tonight

MAJOR. - Honest

PJ Morton - How Deep Is Your Love [ft. Yebba]

Charlie Wilson - Made for Love [ft. Lalah Hathaway]