Βραβεία SAG: Οι περισσότερες υποψηφιότητες σε Wicked και Shogun - Οι ηχηρές απουσίες

Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε στο «Wicked» Giles Keyte

Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών και όχι live, όπως ήταν προγραμματισμένο, ανακοινώθηκαν εφέτος οι υποψηφιότητες για τα 31α Βραβεία SAG, καθώς τεράστιες πυρκαγιές σαρώνουν την περιοχή του Λος Άντζελες, που μετρά ήδη νεκρούς.

Με φόντο το ζοφερό αυτό σκηνικό στην καρδιά της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεγάλοι πρωταγωνιστές αναδείχτηκαν το μιούζικαλ «Wicked» και η σειρά εποχής «Shogun», που απέσπασαν από πέντε υποψηφιότητες.

Το «Wicked» ανήκει πλέον στην ελίτ των ταινιών που κατάφεραν να αποσπάσουν πέντε υποψηφιότητες στα SAG -«Shakespeare in Love» (1998), «Chicago» (2002), «Doubt» (2008), «The Banshees of Inisherin» (2022) και «Everything Everywhere All at Once» (2022). Υποψηφιότητα έλαβαν και οι δύο πρωταγωνίστριες του, Σίνθια Ερίβο (Α΄ Γυναικείος Ρόλος) και Αριάνα Γκράντε (Β΄ Γυναικείος Ρόλος).

Οι ψηφοφόροι του Σωματείου χάρισαν όχι μία αλλά δύο απροσδόκητες υποψηφιότητες στο «The Last Showgirl», για την Πάμελα Άντερσον και την Τζέιμι Λι Κέρτις, όπως επίσης υποψηφιότητα στον Ντάνιελ Κρεγκ για το «Queer» και στον Τζέρεμι Στρονγκ για την ερμηνεία του στο «The Apprentice», άφησαν όμως εκτός υποψηφιοτήτων A-listers όπως την Αντζελίνα Τζολί για το «Maria», τον Ντένζελ Ουάσινγκτον για το «Gladiator II» και την Νικόλ Κίντμαν για το «Babygirl».

Εκτός έμειναν επίσης, η Σελένα Γκόμεζ («Emilia Pérez») και οι Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Στάνλεϊ Τούτσι («Κονκλάβιο») ως μεμονωμένες υποψηφιότητες, καθώς οι ταινίες τους απέσπασαν υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου καστ.

Η τελετή απονομής των Βραβείων SAG θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στο Shrine Auditorium & Expo Hall με οικοδέσποινα την Κρίστεν Μπελ και θα μεταδοθεί απευθείας από το Netflix.

Οι υποψηφιότητες

Σινεμά

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Εντριεν Μπρόντι «The Brutalist»

Τίμοθι Σαλαμέ «A Complete Unknown»

Ντάνιελ Κρεγκ «Queer»

Κόλμαν Ντομίνγκο «Sing Sing»

Ρέιφ Φάινς «Conclave»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Πάμελα Αντερσον «The Last Showgirl»

Σίνθια Ερίβο «Wicked»

Κάρλα Σοφία Γκασκόν «Emilia Pérez»

Μάικι Μάντισον «Anora»

Ντέμι Μουρ «The Substance»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Τζόναθαν Μπέιλι «Wicked»

Γιούρι Μπορίσοφ «Anora»

Κίραν Κάλκιν «A Real Pain»

Εντουαρντ Νόρτον «A Complete Unknown»

Τζέρεμι Στρονγκ «The Apprentice»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο «A Complete Unknown»

Τζέιμι Λι Κέρτις «The Last Showgirl»

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ «The Piano Lesson»

Αριάνα Γκράντε «Wicked»

Ζόε Σαλντάνα «Emilia Pérez»

Καλύτερο Καστ

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Καλύτερο Stunt Ensemble

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

Τηλεόραση

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Χαβιέ Μπαρδέμ «Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story»

Κόλιν Φάρελ «The Penguin»

Ρίτσαρντ Γκαντ «Baby Reindeer»

Κέβιν Κλάιν «Disclaimer»

Αντριου Σκοτ «Ripley»

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Κάθι Μπέιτς «The Great Lillian Hall»

Κέιτ Μπλάνσετ «Disclaimer»

Τζόντι Φόστερ «True Detective: Night Country»

Λίλι Γκλάντστοουν «Under The Bridge»

Τζέσικα Γκάνινγκ «Baby Reindeer»

Κριστίν Μιλιότι «The Penguin»

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τατανόμπου Ασάνο «Shōgun»

Τζεφ Μπρίτζες «The Old Man»

Γκάρι Ολντμαν «Slow Horses»

Εντι Ρεντμέιν «The Day Of The Jackal»

Χιρογιούκι Σανάντα «Shōgun»

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς «Matlock»

Νίκολα Κόφλαν «Bridgerton»

Αλισον Τζάνεϊ «The Diplomat»

Κέρι Ράσελ «The Diplomat»

Αννα Σαουάι «Shōgun»

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι «Nobody Wants This»

Τεντ Ντάνσον «A Man On The Inside»

Χάρισον Φορντ «Shrinking»

Μάρτιν Σορτ «Only Murders In The Building»

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ «The Bear»

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ «Nobody Wants This»

Κουίντα Μπράνσον «Abbott Elementary»

Λίζα Κολόν-Ζάγιας «The Bear»

Αγιο Εντεμπίρι «The Bear»

Τζιν Σμαρτ «Hacks»

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

«Bridgerton»

«The Day Of The Jackal»

«The Diplomat»

«Shōgun»

«Slow Horses»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Only Murders In The Building»

«Shrinking»

Καλύτερο Stunt Ensemble

«The Boys»

«Fallout»

«House Of The Dragon»

«The Penguin»

«Shōgun»