Χρυσές Σφαίρες: Μεγάλοι νικητές Emilia Pérez, The Brutalist και Shogun - Βραβείο στη Ντέμι Μουρ

Ο Σεμπάστιαν Σταν έχασε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία για το « The Apprentice » για τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ/Κωμωδία για την ερμηνεία του στην ταινία «A Different Man». Στον ευχαριστήριο λόγο του αναφέρθηκε στη σημασία της αποδοχής των ατόμων με αναπηρία. «Δεν ήταν εύκολο να γυριστεί αυτή η ταινία», είπε, προσθέτοντας «δεν μπορούμε να φοβόμαστε ή να αποστρέφουμε το βλέμμα».

Ποιες ταινίες και σειρές έφυγαν, παρά τις υποψηφιότητες με άδεια χέρια; Το Anora, το Dune: Part Two και το A Complete Unknown όσον αφορά τις ταινίες και από τις σειρές, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Disclaimer και Mr and Mrs Smith.