Βρήκε πόρτα ανοικτή και βγήκε

Τι κακό κάνει η Αμερική; Να το πω απλά. Είναι οι “πρωταθλητές” της παγκόσμιας ρύπανσης. Αυτοί, λοιπόν, οι “είμαστε-το-κέντρο-του-κόσμου”, αποφασίζουν να “την κάνουν” από μια συμφωνία που, όσο κι αν είναι ένα μπάλωμα, λέει το εξής απλό: “Ε παιδιά, ας μην κάψουμε τον πλανήτη που ζούμε όλοι μαζί”. Και αυτοί τι απαντούν; “Σιγά μην κάτσουμε να ασχοληθούμε. Εμείς έχουμε δουλειές, λεφτά, πετρέλαια. Εσείς να τα βρείτε μόνοι σας”. Κι έτσι, από το “we the people” πάνε στο “we the problem”.